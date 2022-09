El Barcelona logró encontrarle acomodo a Samuel Umtiti casi sobre la bocina del mercado de verano. Tras varios años intentándolo, por fin, consiguieron que saliera cedido al Lecce italiano. El Rennes también se interesó por el central francés, pero el entrenador del cuadro galo ha desvelado que el estado físico y el alto salario del jugador les impidieron acometer su fichaje.

El deseo del futbolista era regresar a su país natal y la opción del Rennes se presentaba como la más factible. Además, contaban con una persona en el banquillo que le conocía bastante bien, Bruno Genesio. El técnico y el francés coincidieron durante su etapa en el Olympique de Lyon. Pese a ello, el Rennes acabó descartándole ante las dudas sobre su estado físico y el elevado salario.

Las dudas sobre el estado físico de Umtiti provocaron que no se produjera el reencuentro. «Me seducía la posibilidad de llevarlo a su mejor condición física, pero el Rennes tenía dudas», reconoció Genesio. Ese fue uno de los principales motivos que impidieron el regreso del ahora futbolista del Lecce (cedido por el Barcelona) a la Ligue 1. Su rendimiento en Can Barça no estaba siendo óptimo. Desde que llegó en 2016 no ha dado la talla y eso ha provocado que terminara saliendo.

No obstante, Genesio aseguró en una entrevista concedida a RMC que estaba convencido de que podía llevarlo a su mejor nivel. «Es un chico que conozco muy bien, no hay razones para pensar que no pueda volver al máximo nivel. Sé que ha consultado a algunos especialistas». Finalmente, el Rennes le descartó y el Lecce apareció a última hora para llevarse al futbolista. No obstante, el Barça es quien paga casi la totalidad de la ficha del zaguero porque así quedó estipulado en el contrato de cesión al conjunto italiano, con el que todavía no ha debutado.