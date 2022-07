El Barcelona sigue en su proceso de remodelación de la plantilla a través de fichajes y renovaciones. Una que se había encallado en las últimas semanas era la de Gavi. El Barcelona tuvo diferentes reuniones con su agente Ivan de la Peña, pero no llegaron a ningún acuerdo. Mientras, algunos clubes europeos estaban al acecho del joven mediocentro andaluz. Ante esta situación, Mateu Alemany confirmó en la presentación de Kessié que la renovación está encarrilada y se hará efectiva cuando el jugador cumpla la mayoría de edad.

En la presentación de Frank Kessié en la mañana del miércoles como nuevo jugador blaugrana, Joan Laporta ha querido tranquilizar a los culés afirmando que la renovación de Gavi está prácticamente cerrada salvo unos pequeños detalles que quedan por negociar. «En cuanto al tema de Gavi, hay un marco de acuerdo. Estamos comprometimos a concretar esta situación. Tiene 17 años y esperaremos a que tenga 18 para poder firmar un contrato de más de cuatro años. Gavi continuará al 100%», declaró el presidente.

Por otro lado, y por si no fuera suficiente, Mateu Alemany, director deportivo del club, también quiso entrar a valorar la cuestión de este asunto. En la misma línea del Joan Laporta, el directivo ha hecho saber que el acuerdo se activará cuando el jugador de Los Palacios cumpla 18 años en menos de un mes, concretamente el 5 de agosto: «El marco de negociación en las cuestiones fundamentales está cerrado y comprometido a que en este plazo, hasta que cumpla los 18 años, solventemos los pequeños flecos que hay en cuestiones no fundamentales», anunció Mateu Alemany. «El jugador tiene 17 años y hasta los 18 años no puede suscribir un contrato de más de tres años. Esperaremos a ese escenario», añadió el director deportivo.

🔊 Mateu Alemany: "Hay un marco de acuerdo para la renovación de Gavi. Esperaremos a que el jugador tenga 18 años para poder firmar un contrato de más de tres años" pic.twitter.com/kxsRhvJv5W — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 6, 2022

En el Barcelona, en una compleja situación económica, se encuentra realizando ingeniería financiera para cuadrar el límite salarial. Un límite salarial completamente desequilibrado a raíz de la mala gestión de Bartomeu anteriormente. Con esta renovación, el club azulgrana quiere colocar a Gavi a la misma altura de Araújo en la escala salarial, un poco por debajo de los ya renovados Pedri y Ansu Fati.

Una renovación complicada

Desde que se iniciaron las conversaciones entre club y los agentes del jugador, es la primera vez que el Barcelona confirma que el acuerdo está casi cerrado, cuyo compromiso con el conjunto blaugrana concluye en 2023. Cabe destacar que en las últimas semanas se han acercado mucho las posturas y dejaron de sonar los rumores que vinculaban al jugador de 17 años con otros clubes. Unas negociaciones que no pintaban del todo bien en el mes de mayo cuando club y representante se lanzaban dardos mutuamente. Joan Laporta llegó a acusar a Ivan de la Peña por «estar comparando y retrasando la decisión de la renovación».

Desde el primer momento, el jugador manifestó su deseo de renovar con el equipo y seguir vinculado a un club que llegó con 10 años. Con esta renovación, el Barcelona se asegura el futuro de sus tres jóvenes promesas (Pedri, Ansu y el mencionado Gavi) con cláusulas de mil millones de euros. El club se blinda ante los grandes clubes de Europa, especialmente los clubes-estado como Manchester City y PSG.