Gavi, una renovación interminable

La historia interminable tiene su propia adaptación con las eternas negociaciones que están llevando a cabo el FC Barcelona y Gavi por la renovación del futbolista. Este jueves ha tenido lugar una nueva reunión entre los dirigentes culés y el agente del futbolista, Iván de la Peña, que más allá de vender buenas sensaciones y dejar caer que se está más próximo al acuerdo, dejó la cosa tal y como estaba, sin acuerdo. Desde que el joven despuntara en los primeros compases de Liga el Barça intenta ampliar y mejorar su contrato, algo que todavía no han logrado.

La temporada de Gavi es casi tan sorprendente como la que dejó al mundo Pedri González en su año debut. Lo hace el sevillano siendo más joven si cabe, ya asentado además en la Selección. Fue quizás más diferenciador el canario, pero la sorpresa mayúscula por su adaptación es idéntica. El de Los Palacios puede marcar un época en el club, cerca de cumplir sus 18 años, tiene un futuro por delante más que prometedor si sigue moldeándolo y perfeccionando esas pequeñas imperfecciones que porta la juventud. Puede marcar una década en el club.

Pero el Barça sigue enfrascado en una renovación que no avanza, o al menos lo hace a un ritmo que preocupa a algunos sectores del barcelonismo. Gavi tiene actualmente otro año de contrato con el Barcelona, hasta 2023. No está ahí el problema ya que lo realmente preocupa a todos es la baja cláusula de rescisión que porta en su contrato a tenor a su rendimiento e impacto este curso. El sevillano puede salir del club por tan sólo 50 millones de euros, cláusula altísima para cualquier otro canterano pero no para uno que ha acabado el curso con 46 partidos en el primer equipo, dos goles y seis asistencias y un valor de mercado de 60 millones de euros. Además, hay que sumarle 10 partidos con España.

Ese es el principal foco de atención del Barça y el cuál ya ha generado algunos puntos tensos en estos meses en los que las negociaciones se han ido sucediendo constantemente. En cualquier caso, los avances han sido mínimos. De la Peña siempre ha defendido que su representado tiene que tener un contrato acorde a su rendimiento, que la edad y juventud es sólo un número más. En el club, en un momento de teórica recesión, tira a la baja mientras que se espera que el contrato tenga ciertos paralelismos con los que ya portan tanto Ansu Fati como Pedri, otros dos jóvenes de un impacto similar.

Se llegó incluso a punto de máxima tensión hace unas semanas cuando el presidente de la entidad, Joan Laporta, deslizó que Gavi y su agente tenían una oferta de renovación encima de la mesa pero que estos estaban comparándola con otras ofertas, demorando así su decisión. «Hace mucho tiempo que su representante tiene la oferta de renovación sobre la mesa. Nosotros no tenemos noticias de que la hayan aceptado. Las noticias que tenemos son que está comparando y en algún momento deberá decir alguna cosa. Nosotros ya hemos dicho nuestra posición y, de momento, no está aceptada por el agente del jugador», dijo el barcelonés para sorpresa de todo el entorno del jugador.

La historia desde el punto de vista de Iván de la Peña era bien diferente. El agente sostenía que no tenía ninguna propuesta en firme y que el club se había comprometido a hacerla, con aspectos concretos de duración del contrato y condiciones económicas. La sorpresa y enfado del representante era mayúsculo pero las conversaciones han seguido su curso y hay voluntad por parte de los dos focos de encontrar un acuerdo.

Este jueves la reunión la han mantenido tanto De la Peña, por el lado de Gavi, como Mateu Alemany y Jordi Cruyff por parte del Barça. En ella las posturas se han vuelto a acercar, hay buena sintonía y se espera alcanzar un acuerdo pronto pero la renovación sigue enquistada. Está por ver cómo evolucionan estas negociaciones interminables por una de las perlas de La Masía.