Joan Laporta dejó algunos apuntes de la actualidad del Barcelona y de cómo está el mercado de fichajes y situación financiera de la entidad en el III encuentro de la Federación de Peñas de Asturias y Cantabria, donde ha repasado algunos temas calientes como las renovaciones de Gavi u Ousmane Dembélé o el posible fichaje de Robert Lewandowski. Sobre el centrocampista sevillano, ahora concentrado con España, lanzó la buena noticia de que está próximo el acuerdo.

Es sin duda una de las patatas calientes de esta temporada del Barcelona. La renovación de Gavi ha estado enquistada durante toda la temporada. No ha sido tan rara como la de Dembélé, aunque sí se ha dilatado mucho en el tiempo. Las declaraciones de Laporta en torno a él son también de concordia, especialmente porque sus últimas palabras en torno a ella sentaron muy mal al entorno del jugador destacando que estaba viendo otras ofertas.

«Somos optimista porque queremos que Gavi continúe en el Barça. Nos hace una especial ilusión que siga, es de la cantera. El jugador y su representante, al que conocemos, quieren también seguir en el Barça. Estamos muy a punto de llegar a un acuerdo», decía el presidente culé al respecto, en alusión al centrocampista y a su agente, Iván de la Peña. Su contrato expira en 2023 y su cláusula de rescisión es actualmente de 50 millones, algo asequible para casi cualquier equipo y una de las primeras medidas que modificarán en su nuevo contrato. El acuerdo, pese a los muchos interesados, parece cercano según Laporta.

Más nombres propios dejó el presidente. El caso de Dembélé parece perdido pero aún es parte del Barcelona, al menos hasta el 30 de junio, día en el que expira su contrato. Laporta reconoció que el jugador mantiene una oferta de renovación encima de la mesa pero que aún no han recibido ninguna respuesta: «Dembélé tiene una propuesta de continuidad, pero no tenemos noticias, en principio, de que la haya aceptado. No tenemos respuesta por su parte».

El último nombre propio fue el de Robert Lewandowski, sobre el que intentó desviar la atención el presidente pese a que es clamoroso que existen negociaciones en firme por el jugador, aunque nada oficial. «No vamos a hablar de él porque sería una falta de respeto hacia el Bayern», explicaba Laporta, que recientemente telefoneó al delantero tras sus declaraciones en las que pedía públicamente su salida y que beneficiaban en una negociaciones con el Bayern de Múnich para lograr su traspaso.

El mercado y la economía del Barça

Joan Laporta también se manifestó sobre los detalles referentes a la actualidad financiera de la entidad. El máximo dirigente culé explicó que el club está a expensas que la Asamblea de Compromisarios dé luz verde a las diferentes palancas económicas que quiere activar con el fin de sanear las cuentas de la entidad. El objetivo es lograrlo antes del 30 de junio para que no tenga consecuencias de cara a la próxima temporada.

«Estamos trabajando para sanear la economía del Barça. Si los socios y socias compromisarios, el próximo jueves en la Asamblea, nos lo aprueban, tendremos buenas noticias y sanearemos la economía antes de lo previsto. Podremos, entre otras cosas, potenciar a los equipos profesionales y tener cierta normalidad», eran las explicaciones del presidente blaugrana que reconocía que «el club estaba en una situación terminal» y que por el momento han «reestructurado la deuda, gestionado la financiación del Espai Barça…», el cuál es su objetivo prioritario: «Estamos centrados en sanear la economía».

Sobre los fichajes, Laporta comentó que «la dirección deportiva está preparada para ejecutar las opciones que tenemos para hacer una plantilla más competitiva», haciendo referencia a que existe mucho apalabrado pero que por el momento no pueden llevar a cabo por la situación económica de la entidad. También fue cuestionado por una posible nueva rebaja salarial a los capitanes que no quiso confirmar ni desmentir: «Los capitanes hicieron un acto de barcelonismo rebajándose su salario. Siempre estaremos agradecidos. El gesto fue muy importante y nadie más allá de los capitanes lo hicieron».