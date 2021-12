En Navidad los niños abren los regalos que Papá Noel les dejó debajo del árbol y los secretarios técnicos abren su agenda para valorar las opciones que mejoren a sus equipos de cara a la segunda mitad de la temporada. Entre ellos estará el del Barcelona, aunque más preocupado de dar salidas que de las entradas, como la de Ferran Torres que parece que se producirá.

Dejando de lado el posible fichaje del extremo del Manchester City, la mayor preocupación de Mateu Alemany, Jordi Cruyff, Joan Laporta y compañía es deshacerse de esos futbolistas que no cuentan para Xavi Hernández y que, encima, tienen un salario altísimo que complican enormemente la inscripción de futbolistas en el mercado invernal.

Enero es el mes en el que los clubes tratan de fichar a esa pieza que les falta para el engranaje del equipo, los jugadores que no pudieron conseguir en verano o reforzar posiciones que haya que reforzar o quedasen debilitadas tras alguna lesión. Ahí es donde quiere aparecer el Barcelona para ofrecer a esos futbolistas con los que no cuenta y que va a tener que malvender y prácticamente regalar con tal de ahorrarse las altas fichas.

El caso más llamativo es el de Philippe Coutinho, contratado por unos 160 millones de euros que no ha logrado rendir. Intentó colocarlo en verano, pero no se pudo y esperan que ahora desde la Premier League, sobre todo el nuevo millonario Newcastle, quiera apostar por él, aunque en el Barcelona son conscientes de que se perderán más de 100 millones en la operación respecto al precio que se pagó al Liverpool por él.

En la defensa lo más llamativo es lo de Samuel Umtiti. Pieza fundamental hace varias temporadas, pero tras el Mundial de Rusia 2018 no volvió a ser el mismo por culpa de las lesiones. Tiene una de las fichas más altas de la plantilla y prácticamente no ha jugado en lo que va de temporada… ni de la anterior. En definitiva, un futbolista que obviamente no amortiza el sueldo que se le paga, por lo que cualquier salida sería bien vista por la cúpula culé.

Los casos de Sergiño Dest y de Lenglet son diferentes. El lateral derecho no cuenta para Xavi pero su valor y su potencial siguen activos, por lo que se quiere hacer caja con él o incluirle en alguna operación para abaratarla. Por otro lado, el central francés estuvo en el mercado el pasado verano, pero acabó quedándose y es otro de los posibles futbolistas que podrían abandonar el Barça si llegase una nueva oferta.

Dos de los cedidos, Luuk de Jong y Yusuf Demir, tampoco entran en los planes de Xavi Hernández. Pese a la situación deportiva que atraviesa el club azulgrana no han recibido la oportunidad y se ha optado por jugadores del filial, lo que hace que ambos atacantes tengan claro que el resto de la campaña pinta de la misma forma si decidiesen continuar en Can Barça. El holandés tiene un pie y medio en el Cádiz y su llegada al club amarillo puede ser una realidad en los próximos días.

Por último, el club se encuentra en un dilema con Ousmane Dembélé y Sergi Roberto. Ambos futbolistas acaban su contrato el próximo 30 de junio y el 1 de enero son libres de negociar con cualquier club. En el Barça están tratando por todos los medios que el extremo francés renueve a la baja, pero el tiempo se le agota. En el caso del canterano, está lesionado y su renovación puede alargarse ya que en ese estado también es complicado que surja el interés de diferentes entidades.