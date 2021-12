Pep Guardiola ha confirmado que Ferran Torres está «cerca» de fichar por el FC Barcelona de cara a este mercado invernal. El entrenador del Manchester City ha reconocido delante de los micrófonos, en la rueda de prensa previa al partido contra el Leicester, que su despedida de la Premier League parece cuestión de horas.

«Txiki (Begiristain) aún no me ha dicho nada oficialmente. Los clubes están negociando y sé que está cerca. Cuando el club lo confirme estará hecho», confirmó Guardiola en rueda de prensa, añadiendo que no planean fichar a ningún delantero en enero para suplir a Ferran Torres.

Además, el técnico explicó que Ferran le pidió salir al conocer el interés del club azulgrana y que él no ha intentando convencerle de que se quede. «Cuando el Barcelona y el Real Madrid llaman a la puerta de cualquier jugador es difícil que les digan ‘no’. Son los equipos más potentes del mundo por muchas razones. Entiendo que Ferran quiera salir. Si no eres feliz, tienes que salir. Yo no puedo presionar a los jugadores ni convencerlos de que se queden. Es su decisión», subrayó.

De esta forma, y a falta de confirmación oficial por parte de los clubes, Ferran Torres se convertirá en el segundo refuerzo invernal para el Barcelona después del lateral derecho brasileño Dani Alves, que volvió al club en noviembre pero no puede ser inscrito hasta enero.

El montante del traspaso está fijado en torno a los 55 millones de euros fijos más 10 en variables, un negocio redondo para el Manchester City, que en el verano de 2020 lo contrató procedente del Valencia a cambio de 25 millones. El extremo valenciano ha disputado un total de 43 partidos con la camiseta celeste del City en los que ha anotado 16 goles, mientras que con la selección española suma 11 tantos en 22 encuentros.