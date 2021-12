El Barcelona está cerca de aligerar la masa salarial con la marcha de Luuk de Jong. El delantero holandés no ha encajado en sus primeros meses como futbolista azulgrana y la situación no cambiará con Xavi Hernández, por lo que se le ha buscado un nuevo destino y el Cádiz es el mejor posicionado para hacerse con sus servicios hasta final de temporada, pero todavía el atacante no ha dado el sí a los gaditanos.

Desde la entidad culé querían cancelar la cesión de Luuk de Jong, pero en el Sevilla Julen Lopetegui tampoco contaba con él, por lo que para que los hispalenses aceptasen esa propuesta tendrían que haber encontrado destino para el holandés previamente. Ahí es donde apareció el Cádiz, que ha llegado a un acuerdo con ambos clubes para conseguir el préstamo del internacional hasta que termine la temporada.

El problema ahora está en que el futbolista todavía no ha aceptado marcharse al Cádiz, tal y como ha informado Mundo Deportivo. Lo lógico sería pensar que aceptará marcharse al equipo de Álvaro Cervera, que quiere contar con él, y no permanecer a las órdenes de Xavi Hernández sin estar en los planes del entrenador del Barcelona. Y es que Luuk de Jong llegó al Camp Nou en los últimos minutos del mercado de fichajes como petición de Koeman para sustituir a Griezmann, pero el delantero no ha logrado tener éxito en su etapa como azulgrana.

Además de no contar con él en el Barcelona, el club tiene más motivos para querer desprenderse de él. Un sueldo menos permite más movilidad de cara a alguna incorporación, como la de Ferran Torres, que no podría producirse si en las oficinas del Camp Nou no logran aligerar la masa salarial del equipo.