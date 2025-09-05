Bagnaia, contundente tras la debacle: «Con todo el respeto no puedo estar entre los probadores»

Pecco Bagnaia se mostró muy descontento con la debacle de este viernes en Montmeló. El piloto italiano comenzó el 23 en el FP1 del GP de Cataluña de MotoGP con muy malas sensaciones y terminó 21 en la práctica de la tarde, solo delante de Chantra, Savadori, probador de Aprilia, y Viñales, tocado por la lesión en el hombro. Y justo delante de él acabó Aleix Espargaró, probador de Honda. El bicampeón de MotoGP no entiende lo que está pasando.

«Me hubiera gustado seguir con el discurso positivo con el que me fui de Balaton, y en vez de eso tengo muchos problemas. Estoy al límite, aprieto mucho para rodar lento. No sé muy bien qué decir, más allá de que me equivoqué en las expectativas. Después de Hungría pensaba que las cosas irían un poco mejor», desveló.

Venía de ganar los dos últimos domingos en Montmeló, y ahora ha firmado el peor viernes de su historia acabando el 21. Pero lo peor es que ya son muchas carreras y no da con la tecla: «Hay que entender qué pasa, porque estamos en una pista en la que me encontré siempre bien. No consigo girar la moto con velocidad. En el segundo sector y en el cuarto, voy muy mal. No es el momento de realizar cambios agresivos, sino de entender qué pasa», admitió.

La situación empieza a ser inaceptable para un Pecco Bagnaia que reconoció sentirse humillado al verse entre dos pilotos probadores en la clasificación tras la práctica de MotoGP. «Con todo el respeto por los probadores, no puedo estar entre ellos; estoy el 21º», afirmó en DAZN.