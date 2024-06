Bagnaia pulveriza el récord de la pole en Assen y se impone a Jorge Martín con caída de Márquez

Pecco Bagnaia se llevó una pole de récord en Assen (1:30.540) por delante de Jorge Martín, que se quedó a 81 milésimas. El italiano se sacó una vuelta perfecta, de auténtico extraterrestre, para salir desde la primera posición en el GP de Holanda de MotoGP. Junto a ellos, en la primera fila, estará la Aprilia de Maverick Viñales. Marc Márquez, por su parte, se cayó al final de la sesión y saldrá desde la séptima posición.

Pecco comenzó con fuerza marcando un tiempo de 1:31.0, que parecía imbatible. Pero entonces apareció Jorge Martín, que había tenido muchos problemas a lo largo de todo el fin de semana de Gran Premio, y batió en 171 milésimas el tiempo del vigente campeón del mundo. El del Prima Pramac Racing bajó del 1:31 y fijó el tiempo a batir en 1:30.877, algo que parecía impensable hasta para los propios pilotos cuando llegaron a Assen.

La Catedral nunca falla y la qualy no fue menos. Los Márquez se situaron a la estela de los dos primeros del Mundial con las Ducati GP23. Álex estaba por delante de su hermano, Marc Márquez, en la primera tanda de la Q2. Por su parte, Pedro Acosta, que venía de ser el más rápido en la Q1, se quedó muy lejos del tiempo que había marcado en la sesión anterior. El Tiburón tuvo un accidente en su última vuelta lanzada de la Q1 y eso fue una losa que le pesó demasiado.

En su segundo intento, Bagnaia salió como un tiro, lanzado a por la pole en Assen. La pista estaba cada vez más rápida. El capo de Ducati hizo una vuelta perfecta, marcando cada sector en rojo con Di Giannantonio a su estela, y cruzó la línea de meta varias décimas más rápido que el tiempo de Jorge Martín (1:30.540). Este tiempo era medio segundo más rápido de lo que los propios pilotos habían previsto el jueves en sus predicciones.

Pecco puso el listón muy alto, bajando en casi un segundo el tiempo la pole del año pasado y firmando un nuevo récord de la pista. El 1 fue el más listo de la clase porque salió antes que los demás y lo hizo en solitario. El resto salieron a pista más tarde y se encontraron con mucho tráfico en la pista. Nadie quería tirar. Marc Márquez lideraba ese grupo, pero no estaba por la labor de hacer de liebre.

Eso provocó que no calentaran neumáticos y cuando quiso tirar estaba frío y se cayó. El leridano intentó pasar a Aleix Espargaró en la frenada de la siete para ponerse por delante y que no le molestara, pero no había casi hueco. Tuvo que cerrar demasiado la moto y eso provocó que el 93 se fuera al suelo a poco más de 30 segundos para el final de la Q2. Finalmente saldrá séptimo.

Martín no puede con Bagnaia en Assen

Martinator fue el único que amenazó la pole de Bagnaia en Assen. En su última vuelta, el primer sector lo hizo en rojo con respecto al tiempo de la pole. El futuro piloto de Aprilia clavó la vuelta, pero no fue suficiente para batir al italiano y se quedó a 81 milésimas del tiempo del italiano. Por detrás de estos dos extraterrestres acabó Maverick Viñales, que les acompañará en esa primera fila.

La sorpresa la firmó Álex Márquez, que se coló en la segunda fila. El 73, que renovará con Gresini otro año más, saldrá desde la cuarta posición de la parrilla, justo entre las dos Aprilias, ya que Aleix hizo una última vuelta muy buena y se colocó quinto. Detrás de Il Capitano estará Di Giannantonio, que se coló delante de Márquez tras rodar a rueda de Bagnaia. Pedro Acosta, que pasó por la Q1, partirá décimo.