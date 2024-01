Se acabó la aventura de Paula Badosa en el Open de Australia 2024, el torneo que suponía, en lo que a grandes citas se refiere, su regreso al circuito WTA tras muchos meses de baja por lesiones y de ausencia en los Grand Slams. Badosa dijo adiós de manera honrosa, en tercera ronda y ante la gran labor de su rival, Amanda Anisimova, quien llevó el encuentro al riesgo máximo y acabó imponiéndose (7-5, 6-4) a la tenista española, que se queda a las puertas de la segunda semana en Melbourne.

Anisimova, situada actualmente en el puesto 442 del ranking WTA, venció a Badosa en el duelo de jugadoras que regresan a la competición en este comienzo de 2024, tras una baja prolongada. En el caso de la tenista norteamericana, el estrés le llevó a un parón de casi un año para cuidar su salud mental, y parece haber vuelto con más fuerza que nunca, ya que las sensaciones sobre la pista son magníficas, sobre todo en el plano ofensivo.

Badosa, por su parte, estuvo más errática que otros días y perdió la solidez al servicio que le había permitido deshacerse con suma facilidad de sus dos primeras rivales en el cuadro final, Townsend y Pavluychenkova. Paula llegó al encuentro ante Anisimova sin haber cedido el saque en todo el torneo, y sólo en el primer set, lo perdió en un total de cuatro ocasiones, algo capital para explicar su derrota.

Fue el desenlace del primer parcial, precisamente, lo que provocó un bajón, lógico, en Badosa, pues tras comenzar ganando y enredarse después en su saque, el último juego del set, con servicio de Anisimova, se fue por encima de los 10 minutos de duración, en los que Paula levantó seis pelotas de set y tuvo dos break points para forzar el tie-break, pero finalmente acabó claudicando.

Ya en el segundo, las cosas fueron demasiado rápido para la española. Los saques estaban a buen recaudo, sin apenas puntos al resto, y un solo fallo, que vino del lado de Badosa, permitió a Anisimova apuntarse el parcial y colarse en la segunda semana del Open de Australia, que no tendrá ni a Paula ni a ninguna otra representante del tenis femenino español. Carlos Alcaraz, único miembro de la Armada vivo en competición, se queda como único tenista nacional en los cuadros individuales del primer Grand Slam de la temporada.

Badosa habla de la crisis del tenis español

Además de analizar la derrota y su despliegue en el Open de Australia 2024, Paula Badosa habló largo y tendido de la complicada situación que atraviesa el tenis español. “Bueno, yo ya hace tiempo que lo llevo pensando. Creo que por atrás faltan jugadores. Es algo que me pone bastante triste, porque creo que el tenis español siempre ha tenido muchísima gente, muchísimos jugadores», comentó ante los medios.

“No lo sé. Es algo que de verdad que lo llevo pensando con mi equipo, a ver si también yo puedo ayudar a gente joven, a las siguientes generaciones. Pero no sé a qué lo achaco. Es algo que no sé la solución, la verdad. Me pone un poco triste, pero no lo sé», afirmaba Badosa, quien junto a Masarova, Sorribes o Bucsa es la encargada de sostener al tenis femenino en España tras la retirada –por el momento temporal– de Garbiñe Muguruza.

«Al final también muchos están al final de su carrera como Rafa o Garbiñe; Carla ya se ha retirado, Bautista… al final estamos Alcaraz, Davidovich, yo y poco más», completó la última representante española en decir adiós al Open de Australia en el cuadro WTA. En el masculino, sólo queda Carlos Alcaraz.