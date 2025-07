El Ayuntamiento socialista de Barcelona ningunea al fútbol femenino: sin pantalla para la final de la Eurocopa

El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el socialista Jaume Collboni, no ha puesto ninguna pantalla gigante en la ciudad para ver la final de la Eurocopa femenina que disputa España ante Inglaterra este domingo. A diferencia de lo que hizo con el Barça cuando jugó la final de la Champions femenina, e incluso con la selección española masculina en la Eurocopa de hace un año, en Barcelona no hay pantalla gigante para seguir el encuentro.

El ‘feminista’ Collboni no ha puesto esta pantalla que lo que significa en la práctica es unir a muchos aficionados para animar a España. En este caso, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido no colocar la pantalla, y aunque varias localidades cercanas a la capital de Cataluña sí han puesto pantallas, Barcelona no.

Esto contrarresta con lo que hizo el propio ayuntamiento barcelonés en otras ocasiones. Por ejemplo, hace tan sólo dos meses, sí instaló una pantalla gigante para seguir la final de la Champions femenina que jugó el Barça contra el Arsenal. En ese caso colocó la pantalla en el parc de las Glories y el propio Ayuntamiento dejó claro que esa iniciativa había sido impulsada por ellos.

«Un espacio abierto y gratuito a toda la ciudadanía para compartir la emoción del fútbol femenino y seguir posicionando Barcelona como una ciudad referente en igualdad y promoción del deporte femenino», justificó entonces el Ayuntamiento, diciendo que querían así demostrar «el compromiso de la ciudad con la visibilización de las competiciones femeninas».

Esa «visibilización» del fútbol femenino parece haberse frenado esta vez, porque Barcelona no coloca una pantalla ni un lugar público para seguir la gran final de la Eurocopa entre España e Inglaterra, y eso que la selección española tiene muchas jugadoras del Barcelona. El mensaje del consistorio catalán no es precisamente muy bueno para el fútbol femenino, porque además es que el año pasado, para la final de la Eurocopa masculina, sí colocaron una pantalla gigante en plaza Cataluña. Para el fútbol masculino sí, para el femenino no.

El PP pidió colocar una pantalla gigante en plaza Cataluña

Esta decisión del Ayuntamiento no gustó nada al líder del Partido Popular de Barcelona, Daniel Sirera, que pidió al alcalde Jaume Collboni que colocara esta pantalla gigante para que los barceloneses siguieran la final de la Eurocopa femenina. «Collboni se niega a poner una pantalla para la final de la Eurocopa femenina. Sí hubo para otras competiciones masculinas. ¿Qué pasa, que cuando juegan mujeres no importa? Es vergonzoso. Discrimina el deporte femenino y desprecia a nuestras campeonas. Impresentable», escribió Sirera en sus redes sociales.

Unos días antes, ya con la confirmación de que España jugaría la final de este domingo, el líder del PP en Barcelona pidió al Ayuntamiento que instalara una pantalla gigante en plaza Cataluña, tal y como pasó hace un año con la Eurocopa masculina. Pero Collboni no ha hecho caso y Barcelona no figura en el listado de ciudades de España que tienen una pantalla gigante para ver a la selección española femenina.