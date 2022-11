Augusto Fernández: «Correr en MotoGP es un sueño que se va a hacer realidad»

El campeón del mundo de Moto2, Augusto Fernández, atendió a OKDIARIO en exclusiva dos semanas después de conquistar el título en el GP de la Comunidad Valenciana. El piloto mallorquín ha hecho balance de la temporada y habla del sueño cumplido de poder competir con los mejores en MotoGP. Además, desvela que Rossi era su ídolo de la infancia pero que también se fijaba mucho en Jorge Lorenzo porque era el método que practicaba con Chico en la escuela.

Pregunta: ¿Cómo está? ¿Ya ha asimilado que es campeón del mundo de Moto2?

Respuesta: Sí, poco a poco. Sobre todo esta semana en casa, que ha sido la primera que ya he estado más tranquilo, después de la celebración aquí en mi pueblo. El martes fue el primer día que no tuve nada que hacer y pude saborear todo lo que había pasado y de los vídeos y todo. Así que sí, poco a poco creyéndomelo y disfrutando también todo esto que está pasando.

P: Espero que lo haya celebrado como se merece…

R: Sí, lo estuvo, lo estuvo. Primero con todo el pueblo que la liamos bien. Fue muy divertido. Y luego ya en petit comité también estuvo bien.

P: El trabajo y el esfuerzo que lleva haciendo desde pequeño ha obtenido su recompensa…

R: Sí, sin duda. Al final, cuando consigues algo así, que es por lo que nos hemos levantado por la mañana cada día a entrenar, a sufrir, por lo que hemos aguantado todos los malos momentos es para este momento. Entonces. Si vale la pena, vale toda la pena.

P: ¿Se esperaba estar hablando a final de temporada como campeón del mundo?

R: Como sueño, sí. Era mi sueño cuando empecé la temporada. Luego nunca sabes. Pero sí que el trabajo y la manera de enfocar la temporada era para conseguirlo. Poder haberlo hecho es un sueño.

P: ¿Cuando empezaba a montar en moto y veía las carreras en quién se fijaba?

R: Mi ídolo cuando empezaba era Valentino Rossi, pero por el método de Chicho nos fijábamos también mucho en Lorenzo, porque era lo que al final, más o menos su estilo de pilotaje, lo que practicábamos. O parecido, había muchas cosas parecidas. Pero yo he crecido con Valentino como referente.

P: Ha sido el triunfo de la hormiguita… poquito a poco fue subiendo en la clasificación hasta colocarse primero a mitad de temporada más o menos.

R: Sí. No ha sido una temporada fácil tampoco, sobre todo al principio. Éramos rápidos, queríamos ganar ya. Yo estaba cómodo también con el equipo, pero no por una cosa, por la otra no salían las cosas, no salía ni el podium. Clasificando en primera fila, siendo el más rápido en entrenos y todo y luego no nos salía. Esa ha sido la parte más complicada. Si que es verdad que luego una vez conseguida la victoria, es más fácil de gestionar todo y luego ya creas esa confianza que luego se fue, se hizo más fácil de gestionar también las carreras. Pero siempre nos pasa lo mismo a los pilotos, no se por qué, parece que rompes esa barrera de podium o de victoria y luego ya no te bajas del podio o no te bajas de ganar. Pero sí que hasta ese momento fue complicado.

P: En Francia llegó la primera victoria, ¿fue un punto de inflexión?

R: Sí, total. Yo venía de no ganar en dos años, porque en mi etapa en el Marc VDS no gané ni una carrera. Sí que en 2021, a partir de mitad de temporada, también con el trabajo que hicimos con el nuevo técnico, empezaron a llegar buenos resultados y empecé a ser competitivo otra vez. Hice muchos podios, creo que fueron seis, pero sin ninguna victoria. Entonces llevaba dos años sin ganar y volver al podio con el equipo, estrenarme en el podio con el equipo ganando fue increíble. Con la confianza que te da esa victoria ya afrontas de otra manera es a las siguientes carreras.

P: En Gran Bretaña empezó todo. La tercera victoria seguida le permitía desempatar con Vietti en el liderato…

R: Sí, esa parte de mitad de temporada antes del parón verano estuvo bien. Después del parón de verano también volvimos igual de fuertes. Fue importante para para recuperar todos los puntos a principio que nos sacaba Vietti y luego seguir fuertes a partir de después del verano. Siendo líderes a lo mejor había que pensar de otra manera. Pero bueno, en Silverstone pudimos ganar otra vez. Un poco arriesgado, pero ganamos, así que a lo mejor ya había que pensar un poco, pero no nos bajamos del podio tampoco. Casi en casi todas las carreras hemos luchado al podio y hemos estado cerca, así que ha sido la clave. A partir de ahí sí que gestionando. Pero hemos hecho podium en casi todas las carreras.

P: A partir de ahí cogió carrerilla y no se bajó del liderato hasta la retirada en Australia…

R: Sí, exacto. Lo que te digo. Ya al final, habiendo recortado los puntos que recorté. Casí que el trabajo duro lo habíamos hecho, pero yo quería seguir ganando carreras. Al final lo que sí sabía es que no podía fallar ya, porque sabía lo que me había costado remontar toda esa cantidad de puntos, creo que llegué a estar a 60 y algo de Vietti. No lo sé exacto, pero era una barbaridad de puntos. Lo que sí que no podía hacer era volver a liarla en otras carreras seguidas y volver a tener que remontar, porque ya cada vez tiene menos carreras y tiene menos margen de recuperar. Entonces ya sí, luchando por carreras, luchando por victorias, pero con ese margen de y si no podium, entonces esa fue un poco la mentalidad de la segunda parte.

P: La gira asiática fue una auténtica locura. La bandera roja en Tailandia, retirada en Australia, caída de Ogura en Malasia, tuvo de todo.

R: Fue una locura. Acabé muy contento con la carrera de Japón porque era un finde que sabía que Ogura iba a estar muy fuerte. También le tenía miedo porque podía pasar que otros estuvieran más fuertes que yo, por el tema de stop and go, muchas aceleraciones, que con el peso se penalizaba un poquito este año. Pero la verdad es que me sorprendió a bien y desde el primer día me encontré bien y me encontré muy fuerte. También estuve trabajando en ese estilo de stop and go antes de ir. Estaba muy muy centrado en esa carrera y fue una pena no poder ganarle a Ogura en su casa, que también hubiera sido un punto fuerte de marcarle ahí. ¿Y él? Bueno, él ganó, pero bueno, minimizamos los daños. Cinco puntos. Luego Tailandia. Una locura. Lo que dice. La carrera es difícil de gestionar. En agua yo me sentía bien, pero en agua no sabes. En agua te sientes bien hasta que te vas al suelo. No te llevas un susto, te vas al suelo de golpe. Iba controlando la carrera. Sabía que Ogura estaba justo delante mía o dos por delante. Tuve que pasar a Roberts y me coloqué detrás y pensé a malas pierdo un punto y seguimos. Al final luego hicieron mitad de puntos y fue medio. Aún mejor. Pero fue una carrera de gestionar y muy difícil. Y luego nos fuimos a Australia. Una pena, porque si le digo la verdad no sé como me caí ahí. Y después de un finde tan fuerte como ese, que las Speed Up tenían un ritmo superior a todas las Kalex, me conseguí meter en primera fila en medio de ellos, en un sándwich con un vueltón y me sentía súper fuerte para conseguir mínimo el podio. Tenía el tercero hecho y sobre todo que él estaba sufriendo mucho y me voy al suelo, aún no sé cómo. Fue una locura. Y luego Malasia también fue la locura máxima, que me pensaba que ya estaba todo vendido y coge y se cae (Ogura), una locura.

P: Al final, Augusto Fernández salió victorioso de la locura y llegó a Valencia con una buena ventaja.

R: Sí, total. Después de Malasia, yo tenía incluso la esperanza de, incluso viendo lo mal que estaba yendo en Malasia, llegar a Valencia ya era un plus para mí. Jugándonoslo en casa sabía que toda mi familia y mis amigos se iban a ir, iban a venir, Valencia es un circuito que me gusta, que voy rápido.Ya confiaba en Valencia y más llegando líder. Aunque no estaba nada de hecho, por supuesto, pero viví más tranquilo que en Malasia el fin de semana entero.

P: La carrera de Valencia también fue un caos absoluto… Parecía que lo tenía controlado, pero de repente se encuentra con una batalla infernal entre Pedro y Alonso mientras Ogura cazaba a Arbolino en la primera posición.

R: Cuando vi que se empezaban a pegar delante, que pasaba Ogura, que se iba a por Arbolino y yo estaba ahí detrás, justo detrás de la pelea, viviéndola. Muy bien, perfecto. Pero digo ¿cómo paso yo a estos dos? Si a la que pase a uno me la va a devolver a mí. Y menos mal que luego se fue largo Alonso y lo puede pasar. Luego vi que se cayó inmediatamente después de pasarlo. Esas dos vueltas que hicimos antes de que se cayera Ogura ya por lo menos yo ya estaba cuarto, Beaubier también que me había pasado se había caído también, que también otro que digo y este que hace aquí ahora. Pero iba muy rápido, la verdad, tenía al día. Me quedé cuarto, con ellos a tiro y con Pedro, que yo sabía que Pedro si todo iba bien al final de carrera como yo, que yo lo sabía, pero yo teniendo que guardar, guardarme un poco, no podía sacar el ritmo que habíamos tenido enteros. Pero sabía que Pedro a la mínima que le dejasen cogía y se iba de todos, entonces confiaba en eso que Ogura caería un poco y al final me lo podría cargar y, mínimo, Pedro ganaría. Después de la caída de Alonso y de Beaubier, ya más o menos estaba controlado. Luego encima se cae Ogura. Con Pedro la verdad que muy bien, que le metió presión, le dio un par de hachazos buenos y a lo mejor provocó ese fallo. A partir de ahí ya cambió toda la carrera y pude correr tranquilo y desfogarme un poco.

P: ¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza cuando se dio cuenta que Ogura se había caído y ya era campeón?

R: Pensé otra vez, hice cálculos con la cabeza y me decía «ya está, aunque ahora me caiga ya soy campeón. Ya no pasa nada. No voy a pasar a nadie». Fue momento de pensar en eso. Y cuando me lo afirmé, que ya era campeón, me olvidé y me puse a correr. Sí que es verdad que durante la carrera dices soy campeón, ya verás. Me puse a correr, quería disfrutar porque al final las últimas carreras sí que corres, corres al 100%, bueno no, ni eso, corres al 98-97%, porque te dejas ese límite de margen que no puedes correr. Te estás jugando un mundial. Tenía ganas de correr a muerte, tenía ganas de luchar por la victoria, sin miedo. Intenté ganar. Sabía que Pedro se jugaba el rookie. No quería hacer ninguna locura, pero intenté presionar hasta el final.

P: Después de su gran triunfo, no habrá dado a basto con tantas felicitaciones… ¿cuál fue la más especial?

R: Muchas. Me hicieron ilusión las de todos los pilotos que me han felicitado, rivales y pilotos de MotoGP, que el año que viene seremos rivales. Como Marc y todos los rivales de Moto2, que nos hemos pegado fuerte este año. Todos me han felicitado. Eso mola.

P: Y el año que viene a MotoGP, sueño cumplido.

R: Otro sueño cumplido y con ganas de abrir nuevo capítulo. Tenía ganas de, después de unos cuantos años en Moto2, nuevos retos, nueva moto, nuevo equipo, nuevo todo… Todo nuevo por aprender y con ganas de trabajar y de aprender y de ver a ver de qué somos capaces.

P: ¿Qué tal se sintió en los tests? Su primera vez rodando a lomos de una MotoGP.

R: Fueron bastante positivos. Me centré mucho en conocer todo, entender todo sin cambiar muchas cosas, porque al final no, no era el momento de cambiar nada. Quería entender yo de lo que lo que la moto me pedía para ir rápido. Poco a poco hicimos vueltas y vueltas y la verdad es que me quedé a 1.6 del primer tiempo. No está mal para la primera vez. Tengo aún muchas cosas que aprender. No estuve usando el rear device que usan, que es el que baja la moto para las rectas, que me dijeron que que se gana alguna decimilla. Pero no lo usé porque no me daba ya con tantas cosas, no me dejó pensar en la curva antes, activaba… un show. Todo eso lo tengo que aprender aún para el próximo test. Durante el invierno probaré un par de cosillas que tendré que cambiar y, nada, con muchas ganas de empezar esto.

P: El año que viene podrá pelear con Márquez de tú a tú en la pista, si se lo llegan a decir hace cinco años cuando entró en el Mundial, ¿qué habría dicho?

R: Sí, ojalá de tú a tú. Eso querrá decir que estamos haciendo las cosas bien. Es como un sueño desde siempre el llegar a MotoGP, pelearse con todos, con Marc y con todos los los nombres de MotoGP. Es todo un sueño y se va a hacer realidad. Así que a trabajar para que realmente pueda ser una lucha de tú a tú. Ojalá.