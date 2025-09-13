Atlético-Villarreal: el peor rival en el peor momento

El peor rival en el peor momento. Hay pocos equipos que se le atraganten más en casa al Atlético que el Villarreal, y ahí están los números para demostrarlo: apenas tres victorias rojiblancas en los once últimos partidos jugados en casa ante los castellonenses, que llegan además en todo lo alto, con siete puntos sobre nueve posibles y dispuestos a asaltar el Metropolitano. El Cholo Simeone tirará de lo que le queda tras las bajas de Giménez, Baena y Almada y teniendo en cuenta que le han llegado muy cargados los internacionales. El debut del argentino Nico González, que parte con serias opciones de ser titular, es la gran atracción en el bando local.

Para el Atlético el partido empieza a ser ya importante tras su nefasto inicio de Liga. No ganar hoy al Villarreal, teniendo en cuenta además el inminente debut en Champions en Anfield ante el Liverpool, abriría definitivamente la caja de los truenos. Eso sin contar con que podría dejar al equipo, con sólo cuatro jornadas consumidas, a una diferencia con respecto al Real Madrid de hasta 10 puntos si todos los resultados se dan mal. En definitiva, que hay que ganar, como decía Luis Aragonés, por lo civil o por lo criminal.

El Villarreal recupera a Ayoze, presenta en sociedad al georgiano Mikautadze, el fichaje más caro de su historia, y llega con tres jugadores muy relacionados con el Atlético, el uruguayo Mouriño, al que no quiso Simeone, el central portugués Renato Veiga, al que el club trató de fichar sin éxito, y el centrocampista ghanés Thomas Partey, con pasado rojiblanco. Marcelino dijo ayer en la previa que tienen muy claro a lo que vienen: «El partido será muy difícil. El Atlético es un gran equipo dirigido por un extraordinario entrenador. Vamos con ilusión porque hemos demostrado estar a un gran nivel. Somos optimistas y ambiciosos. Queremos ganar».

Malas noticias para el Atlético en cuanto a la designación arbitral porque tendrá enfrente a Munuera Montero, que vuelve tras el desastre que montó en la primera jornada en el Mallorca-Barcelona. No pita en el Metropolitano desde la vuelta de la semifinal de Copa, que acabó con 0-1 para los azulgrana. En el VAR estará el canario Pulido Santana.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Cardoso, Barrios, Giuliano, Nico González, Griezmann y Julián Álvarez.

Villarreal: Luiz Júnior, Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona, Thomas, Comesaña, Buchanan, Moleiro, Ayoze y Mikautadze.

Árbitros: Munuera Montero (campo) y Pulido Santana (VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.00 horas