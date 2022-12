Las salidas de Cunha y la más que probable de Joao Félix llevarán aparejadas la llegada de un nuevo delantero centro que compita con Álvaro Morata por la titularidad. El bajísimo porcentaje de acierto del internacional español tiene muy preocupado al cuerpo técnico, que busca además otro modelo de jugador. El problema es que no hay dinero y en consecuencia no se puede afrontar una operación de envergadura. Se estudian opciones domésticas y de Ligas extranjeras, pero todas ellas tienen un denominador común: el bajo precio.

Dando por hecho que Joao abandone la plantilla en enero y en consecuencia deje en caja una importante cantidad económica -que en su mayoría se destinará a tapar el enorme socavón que ha provocado la eliminación europea-, el siguiente paso será ir al mercado a por un goleador. Por desgracia para el Atlético pasó ya a la historia el tiempo en el que se podía pelear por un jugador del nivel de Vlahovic. Ahora toca mirar mucho más abajo y buscar fórmulas imaginativas que permitan acercar al Metropolitano a un futbolista que pueda resolver el evidente problema que tiene el equipo con el gol.

En España las miradas están puestas en tres jugadores: el turco del Getafe Enes Unal, el gallego del Betis Borja Iglesias y el kosovar del Mallorca Vedat Muriqi, que de entrada ocupa plaza de extranjero, aunque en este sentido parece probable que el brasileño Felipe abandone el club en enero, por lo que quedaría libre una vacante.

El Atlético ha tanteado a Betis y Getafe y la respuesta que se ha encontrado no le ha gustado: tanto Enes Unal como Borja Iglesias están tasados en torno a los 50 millones de euros, cantidad de la que no dispone el club y que por supuesto no va a invertir en dos jugadores que tampoco son una verdadera garantía. En cuanto a Muriqi, es el más asequible de los tres porque su libertad está en torno a los 40 millones de euros, pero su similitud con Mandzukic y el recuerdo que dejó el croata no le convierten ahora mismo en el favorito número uno, aunque según vaya avanzando el mercado la situación puede variar.

En el extranjero la opción que más agrada es la del mundialista francés Marcus Thuram, que acaba contrato en junio con el Borussia Moenchengladbach y que con 23 años tiene un enorme margen de crecimiento. El problema, por supuesto, es que hay mucha competencia para ficharle, al igual que sucede con el centrocampista belga Tielemans, otro jugador que gusta en el Metropolitano, pero por el que también hay tortas porque está en la misma situación.

De todos modos, éste es un debate que no se abrirá hasta que se cierre la puerta de Joao, porque si el portugués se queda Simeone tiene muy claro que suyo es el puesto de delantero centro, con Griezmann a su lado. De hecho, éste era el plan original hasta que irrumpió Morata en la pretemporada tras frustrarse su traspaso a la Juventus.