Atlético-Sevilla: la tarde de los reproches al palco, gran señalado de un último día de mercado decepcionante para la afición rojiblanca, que vio como el equipo perdía dos efectivos, uno de ellos titular indiscutible y el otro la mayor inversión de su historia, y a cambio no se incorporaba a nadie. Aunque Simeone le quitó hierro a la situación en la rueda de prensa de ayer -«estoy entusiasmado con la plantilla que tengo»-, lo cierto es que las redes sociales arden contra Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo. Y a todo eso viene un Sevilla ahogado, que ha recibido ya tres derrotas en tres jornadas y quiere reaccionar cuanto antes.

Rodrigo Riquelme se perfila como el sustituto de Carrasco en el once inicial en lo que será el bautismo de fuego de uno de los canteranos más ilusionantes de la historia reciente del Atlético. Riquelme viene de una gran primera vuelta en el Girona -perdió protagonismo en la segunda- y reclama un puesto de titular para una posición que no es la suya, pero a la que está dispuesto a adaptarse. «Veo en esta plantilla muchos chicos con hambre, con ganas, y eso me encanta», recalcó ayer Simeone en un mensaje dirigido, entre otros, al propio Riquelme.

Con el madrileño acostado en el flanco izquierdo, el resto del equipo no será muy diferente del que goleó al Rayo en Vallecas con la ausencia, naturalmente, del holandés Depay, que una vez más cayó víctima de los problemas musculares. Morata, autor de tres goles en las tres primeras jornadas, será su sustituto. A su lado, como no, el francés Griezmann. Por lo demás, Witsel se mantiene como central, Azpilicueta continúa en el banquillo y Pablo Barrios se presenta en el Metropolitano para defender su nueva posición de medio centro. Simeone confía en él, aunque no se sabe si por necesidad o por convicción, pero en cualquier caso el internacional sub-21 está ante su gran oportunidad de consolidarse en el equipo.

El Sevilla, que dio varios aldabonazos importantes en el último día de mercado, llega dispuesto a cambiar una dinámica horrible que le ha llevado a cerrar la clasificación con tres derrotas. Mendilibar empieza a verse socavado por las urgencias y no se descarta que haya cambios importantes en la alineación. Está además con la mosca tras la oreja tras los seis goles que encajó en su última visita al Metropolitano, lo que le convierte en aún más peligroso. Nunca ha ganado el Sevilla en Liga a Simeone en Madrid, aunque sí ha arrancado algunos empates.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Nahuel, Savic, Witsel, Hermoso, Riquelme, De Paul, Barrios, Saúl, Griezmann y Morata.

Sevilla: Dmitrovic, Juanlu, Badé, Gudelj, Pedrosa, Sow, Rakitic, Lamela, Suso, Ocampos y En Nesyri.

Árbitros: Alberola Rojas (campo) y Prieto Iglesias (VAR).

Estadio: Metropolitano (18.30 horas).