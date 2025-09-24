Atlético-Rayo: puntos vitales antes del derbi

Puntos vitales antes del derbi. Así plantea el Atlético su partido de esta noche ante el Rayo, un rival peligroso como pudo comprobar en sus propias carnes el Barça, y que llega al Metropolitano dispuesto a hincar el diente en la profunda crisis de los rojiblancos, muy señalados tras su mal comienzo de temporada. Simeone recupera a Álex Baena, que ha entrado en la convocatoria, pero no parece que vaya a ser titular. Sorloth es baja por su expulsión en Mallorca y tampoco están aún disponibles Giménez, Almada y Cardoso.

No sumar hoy de a tres sería un verdadero drama para el Atlético, al que le separan, tras su victoria de ayer en Valencia ante el Levante, 12 puntos del líder Real Madrid, con quien se enfrenta el próximo sábado en un derbi capital para los de Simeone, que corren el riesgo de decirle adiós a la Liga incluso antes de que comience el mes de octubre. De momento llevan seis puntos sobre 15 posibles y sólo han ganado un partido, en casa al Villarreal. Su credibilidad está por los suelos, comenzando por la del banquillo.

El empate en Son Moix, además, limita muchísimo la capacidad de introducir rotaciones del Cholo, que debe tirar de su unidad A consciente de la enorme importancia de los puntos. En consecuencia el equipo inicial podría ser el mismo que jugó ante el Mallorca y que cuajó una muy buena primera parte, a pesar de su pertinaz sequía goleadora.

Lo que se vio, el equipo hizo un gran partido. Se puso en ventaja cuando teníamos uno menos y a partir de ahí vino la expulsión y ellos empataron con una jugada de la casa. Lo hacen muy bien. Hicimos un muy buen partido. Nos faltó la contundencia para ganar. Hay que Seguir trabajando en la misma línea. Un camino en el cual el partido se jugó como necesitamos jugar. Hay que tener más eficacia en el área contraria y en la propia», dijo ayer en rueda de prensa el Cholo.

El Rayo está dispuesto a pescar en aguas revueltas. Sólo ha sumado una victoria en el Campeonato y está a un punto de distancia de los rojiblancos. De momento se ha quedado a cero en sus dos últimas salidas, ante Athletic y Osasuna, pero estrenó la Liga con una contundente victoria en Girona y aterriza en el Metropolitano con el objetivo de lograr la segunda. Si la consigue va a abrir un boquete de consideración en la línea de flotación del Atlético.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Barrios, Koke, Giuliano, Nico González, Julián y Raspadori.

Rayo: Batalla, Ratiu, Lejeune, Vertrouwd, Chavarría, Pathé Ciss, Unai López, De Frutos, Isi, Álvaro y Alemao.

Árbitros: Hernández Hernández (campo) y Trujillo Gómez (VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.30 horas