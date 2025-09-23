Real Madrid
Real Madrid vs Levante gratis en directo: cómo va, resultado y dónde ver en vivo el partido de la Liga hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Levante - Real Madrid de la Liga
A lo Modric: Vinicius adelanta al Real Madrid contra el Levante con un golazo de exterior
Mastantuono firma una obra de arte en su primer gol con el Real Madrid
Min 71
Doble cambio
Xabi Alonso decide meter a Jude Bellingham y Tchouaméni. Se marchan Valverde y Mastantuono. Se pone el brazalete de capitán Vinicius.
Min 69
Cómo va el partido del Real Madrid hoy
Pasan los minutos y el Real Madrid gana 1-4 con los goles de Vinicius, Mastantuono y el doblete de Mbappé. Etta Eyong hizo el tanto del Levante.
Min 66
¡GOOOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOL DE KYLIAN MBAPPE! Otra vez ha mojado el delantero de Bondy. Agarró el cuero llegó al área rival, se regateó a Ryan y consiguió marcar a placer. Gran asistencia de Arda Güler y no había fuera de juego.
Min 64
¡GOOOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOL DE KYLIAN MBAPPÉ! El delantero francés sigue en racha y consiguió hacer el tercero de la noche lanzándolo a lo Panenka.
Min 62
¡¡Penalti para el Real Madrid!!
La defensa del Real Madrid ha achicado el peligro y el club merengue inició un contragolpe que terminó con penalti de Elgezabal sobre Mbappé.
Min 60
¡Ryan!
Disparo ahora de Arda Güler desde la frontal del área, pero fue facilito para el arquero del Levante.
Min 57
¡Courtois!
Gran llegada del Levante, pero el testarazo de Carlos Álvarez fue fácil para Courtois. En la siguiente jugada Elgezabal recibió la amarilla por una entrada a Vinicius.
Min 54
¡GOOOL DEL LEVANTE!
¡GOOOL DEL LEVANTE! ¡GOOOL DE ETTA EYONG! Cogió Iván Romero un balón y disparó a portería. El balón se fue envenenando y Courtois se la come y remata el atacante del cuadro local para recordar distancias. Hubo amarilla para Carreras por una falta previa en la que se dejó continuar el juego.
Min 53
Franco Mastantuono
El argentino está firmando un gran partido también. Está muy combativo peleando por todos los balones.
Min 51
Álvaro Carreras
El lateral izquierdo está firmando un auténtico partidazo, tanto en ataque como en defensa.
Min 48
Imprecisiones
Minutos de varias pérdidas de balón en este arranque del segundo tiempo.
¡Comienza la segunda mitad!
Se reanuda el choque en Orriols. Sacó el Levante de centro.
La segunda mitad
Si el Real Madrid termina consiguiendo esta victoria seguirá invicto y llegará al derbi del próximo sábado como líder de la clasificación de la Liga.
El golazo de Vinicius
El brasileño abrió la lata con un tanto a lo Modric, ya que golpeó con el exterior de su pierna derecha. El golazo de Vinicius.
¡Descanso!
Termina el primer tiempo en el Ciutat de Valencia. Los futbolistas se marchan a vestuarios.
Min 45
Tiempo añadido
El cuarto árbitro indica que se jugarán 2 minutos más en este primer tiempo. En ese momento Vinicius disparó a portería, pero se marchó por línea de fondo.
Min 44
Cómo va el Levante Real Madrid
Estamos a punto de llegar al descanso y el Real Madrid gana 0-2 al Levante en el Ciutat de Valencia con los goles de Vinicius y Mastantuono.
Min 41
¡Ryan!
Vaya pie acaba de sacar el guardameta del Levante ante un disparo a bocajarro de Vinicius. La jugada llegó tras una recuperación y una gran jugada de Álvaro Carreras.
Min 38
¡GOOOOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOL DE MASTANTUONO! Inició un contragolpe el Real Madrid. Galopó Vinicius y se la dio al argentino, que tiró un amago antes de batir a Ryan y conseguir su primer gol como madridista.
Min 36
Falta de Valverde
Acercamiento del Real Madrid, pero le pitaron falta a Fede Valverde en la medialuna del área.
Min 32
¡Chut de Mastantuono!
Gran zurdazo de Franco Mastantuono al palo corto, pero se marchó fuera.
Min 28
¡GOOOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOL DE VINICIUS! Vaya golazo acaba de marcar el delantero brasileño. Balón dividido que pelearon los jugadores merengues y granotas y el cuero acabó llegando al extremo. El ex del Flamengo se sacó un golpeo con el exterior de su pierna derecha y la clavó en el segundo palo.
Min 23
¡Doble ocasión para el Real Madrid!
Dos saques de esquina para el Real Madrid, que ya está encerrando al Levante. En el segundo probó fortuna Valverde con un disparo potente que despejó Ryan. En la segunda jugada fue Vinicius el que lo intentó, pero fue fácil para el arquero granota.
Min 21
¡Al larguero!
Disparo de Vinicius desde fuera del área. Estirada brutal de Ryan. El cuero fue directo al pie de Mastantuono, que no se lo espera, pero consigue golpear el cuero, pero con tan mala suerte que lo manda al travesaño.
Min 18
¡A punto de marcar Ceballos!
Otro córner que saca el Real Madrid en corto. Tras varios toques Dani Ceballos chutó de primeras con un disparo colocado a la escuadra, pero le faltó algo de efecto. Hubiera sido un golazo.
Min 16
A las nubes
Buen control de Kylian Mbappé, pero su disparo final se marchó a las nubes.
Min 13
¡Otra del Levante!
Unai Vencedor botó el saque de esquina. Mandó la bola al primer palo y el testarazo de Dela, libre de marca, se marchó lamiendo el palo.
Min 12
Contragolpe del Levante
Sacó Dani Ceballos un córner en corto y el centro final de Fran García lo repelió la defensa del Levante, que inició un gran contragolpe que terminó Etta Eyong con un córner que terminó en saque de esquina.
Min 8
¡Lo intentó Güler!
Buna jugada de Vinicius y el disparo final de Arda Güler lo repelió Elgezabal. No consiguieron sacar nada del córner los madridistas. En la segunda jugada Mastantuono se sacó un disparo colocado que se marchó rozando el poste.
Min 6
Presión alta
Intenta el Levante complicarle la salida del balón al Real Madrid y los de Concha Espina mantienen el balón esperando generar algún hueco.
Min 3
¡Perdonó el Levante!
Gran pase de Unai Vencedor, que tuvo el balón tras un mal corte de un madridista. Puso el balón atrás para Iván Romero, que chuta mal y manda su disparo fuera. Era una ocasión clarísima para los granotas.
¡¡Arranca el Levante – Real Madrid!!
Rueda ya el balón en el Ciutat de Valencia. ¡Sacó de centro el Real Madrid!
¡5 minutos!
No falta nada ya para que arranque este partidazo en el Ciutat de Valencia. Los futbolistas del Levante y del Real Madrid van a saltar ya al terreno de juego.
¡La previa!
Aprovechamos este ratito que falta para que comience este partido en el Ciutat de Valencia para dejarte la mejor previa del Levante – Real Madrid.
Kylian Mbappé
Uno de los grandes protagonistas de esta temporada en el Real Madrid está siendo el delantero francés. Kylian Mbappé monopoliza el gol.
Vinicius
Ayer se entregó el Balón de Oro 2025 y el ganador fue Ousmane Dembélé, pero nadie se esperaba que el Real Betis apareciese para acordarse de Vinicius.
En qué canal se puede ver el partido del Real Madrid
El Levante – Real Madrid de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar+ Plus y Movistar la Liga, que están en diferentes plataformas de pago.
A qué hora empieza el Real Madrid hoy
Ya queda menos de una horita para que comience este Levante – Real Madrid en el Ciutat de Valencia. La Liga fijó este partido en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias.
Alineación del Levante
También se ha conocido el once con el que saldrá el cuadro granota al césped de Orriols. Esta es la alineación oficial del Levante contra el Real Madrid hoy: Ryan; Toljan, Elgezabal, Dela, Pampín; Vencedor, Oriol Rey, Olasagasti, Carlos Álvarez; Iván Romero y Etta Eyong.
Dónde juega el Real Madrid hoy
Este Levante – Real Madrid que corresponde a la jornada 6 de la Liga se jugará en el barrio de Orriols, más concretamente en el Ciutat de Valencia.
Vinicius, titular
El delantero brasileño, que no está atravesando un buen momento en el club blanco, es titular hoy contra el Levante. Así están Vinicius y Xabi Alonso.
Alineación del Real Madrid
Ya conocemos el once de Xabi Alonso y ojo porque hay alguna que otra sorpresita. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Levante: Courtois; Fran García, Asencio, Huijsen, Carreras; Ceballos, Valverde, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.
Horario del Levante – Real Madrid
Recordamos que este partidazo de la jornada 6 de la Liga entre el Levante y el Real Madrid fue programado en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias.
Dónde ver el Madrid hoy
Este apasionante Levante – Real Madrid se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar+, pero recordamos que esta plataforma es de pago y en DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos gratis en vivo online la narración de todo lo que suceda en el Ciutat de Valencia.
Todo preparado
Ya está todo listo en el Ciutat de Valencia para este partidazo de la jornada 6 de la Liga. En breves momentos conoceremos las alineaciones oficiales del Levante y del Real Madrid.
El Real Madrid se enfrenta al Levante en el Ciutat de Valencia en este partido apasionante de la jornada 6 de la Liga que se celebra entre semana. El equipo de Chamartín saltará con todo al terreno de juego de Orriols para intentar sumar tres puntos importantísimos que les permitan seguir dominado la tabla y llegar al derbi del próximo sábado como líderes de la clasificación. Te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Levante – Real Madrid.
Levante – Real Madrid, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Al inicio de esta jornada 6 de la Liga el Real Madrid es el líder indiscutible con 15 puntos, ya que ha conseguido ganar los cinco encuentros que han disputado hasta el momento gracias al gran estado de forma de Kylian Mbappé. El Barcelona es segundo con 13 unidades y será el próximo jueves cuando disputen su encuentro ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. El Atlético de Madrid sigue descolgado de la lucha por el título, ya que ha ganado un choque y ha empatado tres. Por su parte, el rival de los de Concha Espina hoy, el Levante, tiene cuatro puntitos en su casillero y quiere alejarse de los puestos de descenso.
El Real Madrid, imparable
Hasta ahora el Real Madrid está siendo una apisonadora en este inicio de campaña. Los pupilos de Xabi Alonso han ganado los cinco partidos que han jugado hasta ahora, uno más si se cuenta el de la Champions League. Es por ello que lideran la clasificación de la Liga con 15 puntitos. Están empatados con 10 goles a favor con el Villarreal, habiendo marcado menos goles que el Barcelona, que lleva 16. Eso sí, Courtois sólo ha encajado dos tantos y eso le sitúa ahora mismo con el mejor registro en lo que llevamos de temporada.
Partidazo en el Ciutat de Valencia
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Levante – Real Madrid que corresponde a la jornada 6 de la Liga. El Ciutat de Valencia, donde el Barcelona lo paso bastante mal hace unas semanas, será el escenario en el que los de Xabi Alonso buscarán su sexta victoria consecutiva en el campeonato nacional, aunque no será nada fácil porque los granotas quieren intentar dar la sorpresa y frenar a un Kylian Mbappé que parece imparable en estos momentos.
Min 74
Más sustituciones
Ahora hay movimiento en el Levante. Koyalipou, Morales y Losada saltan al verde y se van Iván Romero, Carlos Álvarez y Etta Eyong.