Real Madrid vs Levante gratis en directo: cómo va, resultado y dónde ver en vivo el partido de la Liga hoy

El Real Madrid se enfrenta al Levante en el Ciutat de Valencia en este partido apasionante de la jornada 6 de la Liga que se celebra entre semana. El equipo de Chamartín saltará con todo al terreno de juego de Orriols para intentar sumar tres puntos importantísimos que les permitan seguir dominado la tabla y llegar al derbi del próximo sábado como líderes de la clasificación. Te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Levante – Real Madrid.

Levante – Real Madrid, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Al inicio de esta jornada 6 de la Liga el Real Madrid es el líder indiscutible con 15 puntos, ya que ha conseguido ganar los cinco encuentros que han disputado hasta el momento gracias al gran estado de forma de Kylian Mbappé. El Barcelona es segundo con 13 unidades y será el próximo jueves cuando disputen su encuentro ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. El Atlético de Madrid sigue descolgado de la lucha por el título, ya que ha ganado un choque y ha empatado tres. Por su parte, el rival de los de Concha Espina hoy, el Levante, tiene cuatro puntitos en su casillero y quiere alejarse de los puestos de descenso.

El Real Madrid, imparable

Hasta ahora el Real Madrid está siendo una apisonadora en este inicio de campaña. Los pupilos de Xabi Alonso han ganado los cinco partidos que han jugado hasta ahora, uno más si se cuenta el de la Champions League. Es por ello que lideran la clasificación de la Liga con 15 puntitos. Están empatados con 10 goles a favor con el Villarreal, habiendo marcado menos goles que el Barcelona, que lleva 16. Eso sí, Courtois sólo ha encajado dos tantos y eso le sitúa ahora mismo con el mejor registro en lo que llevamos de temporada.

Partidazo en el Ciutat de Valencia

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Levante – Real Madrid que corresponde a la jornada 6 de la Liga. El Ciutat de Valencia, donde el Barcelona lo paso bastante mal hace unas semanas, será el escenario en el que los de Xabi Alonso buscarán su sexta victoria consecutiva en el campeonato nacional, aunque no será nada fácil porque los granotas quieren intentar dar la sorpresa y frenar a un Kylian Mbappé que parece imparable en estos momentos.