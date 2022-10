Atlético de Madrid - Leverkusen: a qué hora es y cómo ver online y por TV el partido de Champions League.

El Atlético de Madrid recibe al Bayer Leverkusen en el Metropolitano para disputar el partido correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League. El conjunto colchonero afronta la primera de las dos finales que tiene que disputar en la máxima competición continental si quieren clasificarse para los octavos de final una vez que finalice la primera fase.

Los hombres del Cholo Simeone juegan delante de su afición la primera final para seguir vivos en la Champions League. Los rojiblancos tienen que ganar sí o sí, porque es que, además, también podría peligrar la tercera plaza que les mandase a la Europa League en el peor de los casos. Y es que una derrota frente al Bayer Leverkusen y una victoria del Oporto contra el Brujas dejaría ya eliminado al Atlético de Madrid.

El Atlético llega a este choque con bastante moral después de haber ganado por 1-2 al Betis en el Benito Villamarín, un campo que siempre es complicado. El Metropolitano presentará un ambiente espectacular para intentar poner su granito de arena en esta final contra el Bayer Leverkusen y seguir dependiendo de sí mismos en la última jornada en la visita a Oporto, misma ciudad, estadio y rival donde el año pasado certificaron su pase a octavos.

No parece que vaya a haber grandes movimientos en el once del Atlético. Griezmann, que está a un nivel espectacular, liderará el intento de los colchoneros de llevarse los tres puntos ante un cuadro que ya les ganó por 2-0 en la ida. Los de Simeone intentará tener contundencia de cara a portería y no quedarse sin el premio del gol como ya les sucediese hace dos semanas en el empate a cero frente al Brujas.

Dónde ver el Atlético de Madrid – Bayer Leverkusen

El Atlético de Madrid – Bayer Leverkusen se puede ver en televisión a través del canal de Movistar Liga de Campeones. Si quieres ver online en vivo en streaming el Atlético de Madrid – Bayer Leverkusen puedes hacerlo a través de la plataforma de Movistar+. Además, en OKDIARIO puedes ver la narración online en directo del partido correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League, con el minuto a minuto, resultado y goles del Atlético de Madrid – Bayer Leverkusen desde una hora antes del arranque del mismo.

Hora del partido del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid se enfrenta al Bayer Leverkusen en el partido correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League a las 21:00 horas, una hora menos en las Islas Canarias.

Dónde se juega el Atlético de Madrid – Bayer Leverkusen

El estadio Metropolitano acoge a las 21:00 horas (una hora menos si estás en las Islas Canarias) el encuentro correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen.

El árbitro del Atlético de Madrid – Bayer Leverkusen

El francés Clément Turpin ha sido el colegiado designado para el partido del Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen de este miércoles. En el VAR estará su compatriota Jérome Brisard.