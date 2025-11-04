El Atlético se lleva la pole: se convierte en ‘Local Event Supporter’ del GP de España de F1 hasta 2031

El Atlético ha sido el equipo que mejor tiempo ha marcado. Se ha llevado la pole al firmar un acuerdo de colaboración de cinco años con Ifema Madrid por el que se convierte en ‘Local Event Supporter’ del Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España, que se celebrará en Madrid entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026. El Metropolitano desempeñará un papel protagonista del eventos acogiendo experiencias, hospitality y el concierto principal de la semana.

El estadio rojiblanco servirá también punto de traslados al circuito urbano MADRING, que contará con una zona de hospitalidad premium para socios y clientes. Además, actuará como centro de entretenimiento, activación y experiencias para los aficionados. Desde el Metropolitano se articularán experiencias exclusivas, zonas de recepción y servicios de traslado hacia el circuito urbano, permitiendo que miles de fans vivan el ambiente de la Fórmula 1 a toda velocidad en un entorno emblemático de la ciudad.

El Metropolitano consolida en el circuito de los grandes eventos internacionales, situándose en primera fila del calendario global, acogiendo tanto en su interior como en sus exteriores diversas actividades abiertas al público, acciones de activación comercial y el concierto principal del evento, reafirmando su condición como referente de entretenimiento en Madrid.