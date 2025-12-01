El Atlético llega al Camp Nou enrachado y con un dato que amenaza al Barça

El Atlético de Madrid llega al Camp Nou en su mejor momento de la temporada y en racha. Los de Simeone acumulan 13 partidos sin perder en Liga y seis victorias consecutivas en los últimos seis encuentros. Este partido es vital para los colchoneros, para acercarse todavía más al liderato del campeonato. Actualmente, están a tres puntos del Barcelona y a dos del Real Madrid. A pesar de todo, el Atleti es el equipo que menos minutos ha estado por detrás en el marcador en estas 14 jornadas.

El cuadro rojiblanco solamente han estado por debajo en el marcador esta temporada en Liga durante 18 minutos, de los 1.260 que han disputado hasta la fecha. Una cifra que inquieta al FC Barcelona, más aún teniendo en cuenta que el segundo en este ranking es el Real Madrid con 119. De hecho, 12 de esos 18 son precisamente contra el equipo que dirige Xabi Alonso. Los otros seis fueron en la primera jornada del campeonato doméstico contra el Espanyol en Cornellà-El Prat.

El dato es todavía más demoledor si cabe, porque los de Simeone se han puesto por delante en los 14 partidos. Nunca han empezado un partido perdiendo en esta Liga y establecen así un récord histórico en la Liga. Sólo en dos ocasiones han visto cómo les remontaban el encuentro, Espanyol y Real Madrid. En la primera acabaron perdiendo con el gol de Pere Milla en el 84 y en la segunda le dieron la vuelta de nuevo tras los tantos de Mbappé y Arda Güler, para acabar ganando 5-2.

El Atlético es junto al Real Madrid el equipo que menos derrotas ha sufrido esta temporada, una. A los pupilos de Simeone les lastraron mucho esos cuatro pinchazos en las primeras cinco jornadas, con una derrota y tres empates, dos de ellos en las jornadas dos y tres. Al equipo le costó arrancar tras la remodelación de la plantilla, pero ya han cogido carrerilla y acumulan siete triunfos seguidos entre todas las competiciones.

El Atlético echa el cerrojo

El Cholo Simeone ha dado con la tecla en estos últimos partidos. La racha de victorias ha venido acompañada de una gran efectividad defensiva. Han encajado un gol y anotado 12 en los últimos seis partidos de Liga. Esta eficacia defensiva ha coincidido con el regreso de José María Giménez al centro de la zaga. El uruguayo es clave en los esquemas del técnico argentino, pero las lesiones le han atormentado en estas últimas temporadas.

La vuelta del ‘Comandante’ ha sido vital para que el Atlético remontara el vuelo en la Liga. Además, Jan Oblak ha echado el cerrojo en su portería. Hasta Musso, cuando tuvo que jugar en Getafe, dejó su portería a cero. Desde que han puesto el candado a la portería, el elenco rojiblanco ha remontado tanto en Liga como en la Champions League. Ahora afrontan otra prueba de fuego en el renovado Camp Nou frente al Barcelona.