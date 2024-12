El Atlético irá a por Fabián Ruiz en el mercado de enero

El Atlético irá a por Fabián Ruiz en el mercado de invierno. El centrocampista internacional de Los Palacios, de 28 años, es el deseo compartido de Simeone y Carlos Bucero y encabeza la lista de refuerzos para el medio campo. Fabián es un viejo anhelo del Cholo, que ya ha ido a por él en dos ocasiones: la primera cuando jugaba en el Betis y la segunda el mismo día que el Arsenal pagó la cláusula de Thomas, cuando estaba en el Nápoles. ¿A la tercera irá la vencida? El jugador ya conoce el interés del Atlético, pero aún no han comenzado las negociaciones con el PSG.

Sacar al centrocampista andaluz de París es el gran reto que se ha marcado la pareja Bucero-Simeone. Fabián suele ser titular con Luis Enrique, pero no es uno de sus indiscutibles. De hecho, ante el Atlético en Champions sólo jugó 24 minutos, los mismos que ante el Olympique de Marsella, en un duelo clave para el PSG. Las relaciones entre el jugador y el peculiar entrenador asturiano son simplemente correctas, pero no pasan de ahí. De hecho, Luis Enrique prescindió de Fabián en la lista de España para el Mundial 2.022 de Qatar, un detalle que el centrocampista no olvida.

El entorno del jugador ya le ha trasladado el interés del Atlético y la respuesta ha sido positiva. Ahora queda lo más difícil, y en este sentido va a ser clave lo que suceda con el PSG en los tres partidos que quedan de la fase de grupos de la Champions. La intención de Carlos Bucero es proponerle al club francés una cesión con opción de compra obligatoria el 30 de junio, a fin de poder encajar el coste de la operación en el límite salarial de enero.

Un centrocampista y un jugador de banda izquierda son los objetivos del Atlético en este mercado de enero, tal y como adelantó OKDIARIO. Hay muchos candidatos para el medio campo, desde el mallorquinista Samú Costa hasta el argentino Enzo Fernández, pasando por Gabri Veiga o Javi Guerra, pero el número uno de la lista es Fabián, que sería además el único jugador zurdo de la zona ancha y compartiría esa parcela, la menos numerosa de la plantilla, con Pablo Barrios, Koke, Gallagher y De Paul. Tanto el entrenador como el director de fútbol consideran esencial un refuerzo en esa zona y tienen claro a quién quieren. Veremos si esta vez pueden conseguirlo.