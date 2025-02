Un Atlético de alto standing deja en silencio Mestalla

Mestalla, Montjuic, Santiago Bernabéu….uno de los tres grandes estadios que el Atlético va a visitar en los diez próximos días ya ha sido tomado. El equipo empieza el ascenso al Tourmalet con una exhibición de suficiencia ante el Valencia y demuestra estar listo para lo que se le viene encima. Simeone se tomó el partido como un ensayo general para la semifinal de Copa del próximo martes ante el Barcelona y elevó al máximo el nivel de concentración de sus futbolistas, impecables en defensa y letales en ataque. El resumen es un Atlético de alto standing que va a por todas.

La primera victoria forastera de la segunda vuelta en Liga se encarnó en los goles de Julián, pero fue la consecuencia de un fútbol coral que dirigió como un verdadero maestro de ceremonias el francés Griezmann, que desde la media punta controló el partido a placer y desarboló a un rival que no supo ni detectarlo ni, sobre todo, neutralizarlo.

Del talento del principito brotaron los dos goles con los que el equipo se marchó al descanso en Mestalla. El primero a los once minutos cuando Antoine advirtió el desmarque de Lino y desde el borde del área le sirvió un balón preciso para que el brasileño disparara a la escuadra. Julián cazó el rebote y lo envió dentro. El segundo justo a la media hora con destino a la cabeza de la araña, que encontró espacio entre Tárrega y Mosquera y picó abajo a un lugar inaccesible para Mamardashivili.

El Valencia, completamente impotente para oponer resistencia, se limitó a tirar de fe, pero no le alcanzó para nada. Oblak se marchó a los vestuarios impoluto mientras que en la otra portería se cantó el 0-3 en una arrancada en solitario de Julián al borde del descanso que el argentino no supo resolver en el mano a mano ante el portero georgiano dejando el marcador del primer tiempo en un 0-2 diáfano, pero todavía no definitivo.

Tras comprobar que el sistema de tres centrales había funcionado a la perfección, el Cholo pasó al plan B, ensayar de nuevo con el 4-4-2. Gallagher y Galán reemplazaron a Azpilicueta y Lino y le cambiaron el aspecto al equipo, que se encontró con un Valencia mucho más combativo que por primera vez en el partido le plantó cara aprovechando la entrada de Hugo Duro arriba.

Durante un buen rato el equipo de Carlos Corberán tiró de épica en busca del gol que le metiera en el partido, pero todo lo que creó fueron fuegos de artificio, aunque por si acaso Simeone acabó volviendo al sistema de tres centrales con el reemplazo de Giménez por Giuliano en una ventana de sustituciones que el Cholo aprovechó también para darle descanso a Griezmann y reemplazarlo por Correa. El noruego Sorloth completó la lista de cambios mandando al banquillo a un agotado Julián.

El tridente Le Normand-Giménez-Lenglet acabó con las pocas esperanzas que le quedaban al Valencia, que se quedó sin la menor opción de pelear el partido. Pronto fue evidente que era más sencillo que llegara el 0-3 que el 1-2. Sorloth se equivocó en un regate que le cazó Foulquier, pero Correa sí estuvo acertado a los 86 minutos tras un pase de Gallagher para cerrar el partido con un disparo cruzado que vació Mestalla y que sirvió para hacer aún más evidente la diferencia entre unos y otros.