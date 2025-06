Atlético 25-26: una revolución necesaria, pero complicada

Una revolución necesaria, pero complicada. El Atlético afronta un verano muy duro en el que están previstos muchos movimientos, tanto de entradas como de salidas. De momento, aunque ningún fichaje se ha hecho todavía oficial, el club ya se ha gastado 100 millones de euros en Johnny Cardoso, Álex Baena y Matteo Ruggeri. Falta invertir por lo menos 100 más, con el Cuti Romero y Viktor Gyokeres como principales objetivos, pero el verdadero marrón para Carlos Bucero será encontrarle acomodo a varios jugadores con los que no se cuenta. De momento sólo hay tres bajas seguras.

Witsel y Azpilicueta, que acaban contrato el próximo lunes, abandonan definitivamente el Atlético. También lo hará Ángel Correa, cuyo traspaso al Tigres mexicano está acordado. Simeone ha tratado en vano de convencerle, pero el delantero argentino, que reclama más protagonismo, ya ha firmado su nuevo contrato. Se espera que en los próximos días se haga oficial su salida.

A partir de aquí, está en el aire el futuro de muchos jugadores. Nahuel Molina está en el mercado, Giménez tiene una oferta del fútbol árabe, tal y como adelantó OKDIARIO, Reinildo acaba contrato y su futuro depende de lo que pase con Galán, pero por lo menos uno de los dos saldrá, Riquelme será traspasado, Lino puede correr el mismo destino y quedan luego las tres patatas calientes: De Paul, Gallagher y Sorloth.

De Paul acaba contrato en junio de 2026. Quiere renovar por tres años por unas cantidades que el Atlético no está dispuesto a pagar y, además, la relación de su representante con el club -el mismo que lleva a Correa- no es precisamente buena. La idea es venderle ahora antes de que en enero sea agente libre. Gallagher, con un salario de los más altos de la plantilla, no tiene status de titular ni mucho menos, y su venta debería servir para sufragar otros fichajes, mientras que Sorloth ya no cuenta con la confianza del entrenador, que tal y como ha contado esta semana OKDIARIO ha pedido el fichaje de otro delantero centro, con Gyokeres como la meta final tanto para Simeone como para Carlos Bucero.

Se esperan un mínimo de siete fichajes -faltan por llegar uno o dos centrales, un lateral derecho, un centrocampista, un extremo y un delantero- y por lo menos el mismo número de bajas. Una revolución pura y dura que cambiará por completo la faz de un Atlético que el próximo curso tendrá muy poco parecido al actual. Para bien o para mal.