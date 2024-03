El ataque de Felipe Melo a Dani Alves y Robinho: «Si se lo hubieran hecho a mi hija…»

Los casos de violación de Dani Alves y Robinho están siendo protagonistas en Brasil en los últimos días. El último en pronunciarse al respecto ha sido Felipe Melo que ha cargado con dureza contra sus ex compañeros. El jugador del Fluminense habló de manera contundente sobre el tema y desveló que «si se lo hubieran hecho a mi hija ahora mismo no estaría aquí para hacer esta entrevista».

«Nadie está obligado a hablar del tema, pero yo no veo ningún problema si hablo yo», comenzó diciendo el ex de Galastasaray o Inter entre otros para luego arremeter contra Alves y Robinho: «Yo tengo una hija de 15 años, y si se lo hubieran hecho a mi hija ahora mismo no estaría aquí para hacer esta entrevista. Hay que respetar a los seres humanos, tanto a mujeres como hombres».

«Estas noticias han sido una bomba, pero tienen que pagar por lo que hicieron. Si son condenados, tendrán que pagar por lo que han hecho. Y eso debe servir para que otros no lo hagan porque es un tema muy serio, no hay que huir de él. Tienen que pagar, y una vez que hayan pagado su condena y salgan, tienen que ser resocializados», agregó el Felipe Melo al ser preguntado por ambos casos.

El brasileño participó en una charla con Globoesporte donde repasó tanto el caso Dani Alves como el de Robinho, ambos condenados por abuso sexual. Mas concretamente, Felipe Melo se refirió al del ex del Barcelona que esta semana salió de la cárcel tras pagar el millón de euros de la fianza: «Ya está fuera de la cárcel. No creo que sea suficiente para alguien que le hizo esto a una mujer. Imagina los sentimientos de la chica, de sus padres… Una vez que el tipo es condenado, se acabó».

«Tenemos el deber de educar a nuestros hijos e hijas para que esto no vuelva a suceder. Esto tiene mucho que ver con la educación, con educar a nuestros hijos e hijas para que este tipo de cosas no ocurran», concluyó el futbolista brasileño del Fluminense.

Alves, increpado

Dani Alves ha acudido a firmar por primera vez al juzgado tres días después de haber pagado la fianza de un millón de euros que le permitía salir en libertad provisional. El ex futbolista del Barcelona ha realizado así una de las medidas que le impuso la Audiencia de Barcelona para salir en libertad mientras su condena por agresión sexual no sea firme.

El brasileño abandonó su domicilio a primera hora de la mañana de este jueves rumbo al juzgado, donde debe personarse una vez a la semana como prueba de que sigue viviendo en España. Este era uno de los requisitos que Alves tenía que llevar a cabo en su libertad provisional.

Una vez en el juzgado, Alves ha firmado como método de comprobación de que sigue en España y ha salido pocos minutos después. En ese momento, un ciudadano que se encontraba a las puertas del juzgado ha increpado al brasileño a gritos de «violador, en Brasil te matarían rápido, no te flipes». «Alves, tienes mucho dinero para violar, ¿no? Es dinero para violar y para pagar. Qué bien vestido vas, ¿eh? Cabrón», prosiguió.