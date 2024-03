Dani Alves acude por primera vez a firmar al juzgado de Barcelona tras su puesta en libertad

Dani Alves ha acudido a firmar por primera vez al juzgado tres días después de que pagara la fianza de un millón de euros y saliera en libertad provisional. El ex futbolista del Barcelona ha realizado así una de las medidas que le impuso la Audiencia de Barcelona para salir en libertad mientras su condena por agresión sexual no sea firme.

El brasileño abandonó su domicilio a primera hora de la mañana de este jueves rumbo al juzgado, donde debe personarse una vez a la semana como prueba de que sigue viviendo en España. Este era uno de los requisitos que Alves tenía que llevar a cabo en su libertad provisional.

El ex jugador de fútbol ha cumplido así con su obligación y se ha presentado en el juzgado de Barcelona para demostrar que sigue residiendo en la Ciudad Condal y no se ha fugado. La Fiscalía y la defensa de la víctima se mostraron siempre en contra de que se diera a Dani Alves la libertad provisional ya que, a su juicio, existía un riesgo de fuga.

La defensa de Dani Alves acordó que el viernes sería el de la semana elegido para que el brasileño acudiese al juzgado a demostrar que no se había marchado ni de la Ciudad Condal ni de España, pero esta semana era un caso especial. Este viernes es festivo en Barcelona, la Audiencia de Barcelona no está en funcionamiento, por lo que ha adelantado un día la firma ya que el Jueves Santo no es fiesta en la capital de Cataluña (y sí lo es el próximo lunes, Lunes de Pascua).

Dani Alves en libertad

La Audiencia de Barcelona acordó la pasada semana dejar en libertad provisional a Dani Alves bajo fianza de un millón de euros, que pagó el pasado lunes, mientras se resuelven los recursos a la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona.

Además, se le impuso la retirada de los dos pasaportes que tiene, el español y el brasileño, así como se le prohibió salir del territorio nacional. Otra de las medidas obligatorias era comparecer ante la Audiencia Provincial semanalmente y eso es lo que ha hecho este jueves Dani Alves, que ha acudido al juzgado a firmar.

En la vista en la que pidió la libertad provisional que finalmente se le concedió, Dani Alves prometió a los jueces que no se fugará y que seguirá en Barcelona a la espera de que se resuelvan los recursos sobre la sentencia. La defensa del ex jugador del Barcelona, entre otros equipos, alegó para pedir esta libertad provisional que al condenarle con una pena por debajo de cinco años de cárcel, el brasileño ya ha cumplido más de un cuarto de esa condena.

La sentencia contra Dani Alves

Dani Alves fue condenado el pasado 22 de febrero a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona. La sentencia del tribunal de la sección 21ª de la Audiencia Provincial de Barcelona le impuso este castigo y además se le prohibió acercarse al domicilio o puesto de trabajo de la víctima a menos de 1.000 metros y comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de 9 años y 6 meses. A su vez, la Audiencia le impuso libertad vigilada durante cinco años después de salir de prisión y 150.000 euros de indemnización.

El tribunal consideró probado que «el acusado cogió bruscamente a la

denunciante, la echó al suelo y, evitando que pudiera moverse, la penetró

vaginalmente, a pesar de que la denunciante decía que no, que quería irse». «Con esto se cumple el tipo de ausencia de consentimiento, con

uso de la violencia, y con acceso carnal», añadió la sentencia.