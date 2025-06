Aston Martin despeja las dudas: Stroll correrá el GP de Canadá junto a Fernando Alonso

Aston Martin ha despejado las dudas en la tarde de este miércoles y finalmente Lance Stroll podrá correr en el Gran Premio de Canadá tras ser operado de la muñeca la semana pasada en Barcelona. El piloto canadiense se perdió la carrera de Montmeló por recaer en una lesión en la mano que arrastra desde 2023 y dejó a Fernando Alonso en solitario. 15 días después, se subirá al su monoplaza para disputar la prueba de su país, sin duda la más especial para él del Mundial de Fórmula 1 2025.

«Estoy emocionado de volver al volante con el equipo para mi Gran Premio de casa este fin de semana. Siempre pensé en darlo todo para estar listo para competir ante el público de Montreal. Me siento bien después de mi procedimiento y di algunas vueltas en Paul Ricard esta semana para prepararme. Gracias por todo el apoyo. ¡Nos vemos este fin de semana!», anunció Stroll a través de una publicación de la escudería en las redes sociales.

La baja de Stroll fue un marronazo para Aston Martin. Alonso acaparó todas las miradas en la clasificación del GP de España por colarse en la Q3 y luego deleitar a su afición con una gran vuelta que se vino a menos por el enfriamiento de la pista, lo cual benefició al resto de los nueve pilotos. Un décimo puesto que eclipsó la inesperada noticia de la recaída del canadiense.

Aston Martin emitía un comunicado desvelando su nueva lesión de muñeca que le iba a impedir montarse en el AMR26 en la carrera y como ya había rodado en la clasificación y en los Libres 3 el piloto reserva, Felipe Drugovich, se quedaba sin opciones de reemplazarle. Así, el equipo se quedó a cero por un lado del garaje y celebró los dos puntazos de Alonso.

Stroll estará en Canadá

Pero el problema no quedaba ahí, ya que la operación de Stroll ponía en duda su presencia en la siguiente cita, algo que finalmente ha confirmado la escudería. Aston Martin se llegó a plantear subir a Drugovich si el canadiense no llegaba, pero para eso el reserva debía renunciar a las 24 horas de Le Mans. Finalmente, no sólo las correrá, sino que lo hará precisamente con el hypercar que estrena la marca británica.

Stroll no defraudará a su gente, ni tampoco a su padre, su único valedor a día de hoy en Aston Martin al ser el propietario y máximo accionista. Los rumores de que esa nueva lesión en la muñeca se la hizo él mismo al golpear con la mano contra varios objetos del box del equipo en Montmeló sonaron con mucha fuerza y si por los dirigentes de la escudería fuera ya estaría en la calle.

Según adelantó la BBC, Stroll insultó a varios miembros de Aston Martin tras ser eliminado en la Q2 y los daños físicos se los habría generado él mismo al dar manotazos con fuerza excesiva a varios objetos. Dos semanas y una cirugía después podrá subirse al coche y actuar como compañero de Alonso en el GP de Canadá.