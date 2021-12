Sira Martínez es noticia estos días. La joven de 21 años, hija de Luis Enrique y uno de los grandes apoyos del técnico asturiano, también es una de las grandes promesas de la hípica española y una influencer en ciernes. Pero no se habla de ella ahora por eso, sino por su posible relación sentimental con una de las estrellas de la Selección dirigida por su padre.

Y es que según el portal digital EnBlau la hija del seleccionador mantiene un romance con Ferran Torres, delantero del Manchester City y un fijo para Luis Enrique en La Roja, demostrando su capacidad goleadora siempre que ha jugado y siendo una pieza fundamental en el ataque de la Selección. Según el citado medio, ambos llevan el noviazgo a distancia porque ella vive en Barcelona y él en Manchester, pero todo podría ser más fácil a partir del mercado de invierno si Ferran ficha por el Barcelona, que está muy interesado en hacerse con sus servicios para la segunda mitad de la temporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sira Martinez (@siramartinezc)

La joven catalana de 21 años es la actual campeona de España de la categoría jóvenes jinetes y todo apunta a que puede tener un largo y exitoso futuro en el mundo de la hípica, no sólo a nivel nacional sino también en grandes competiciones internacionales. Una Sira que a la vez que entrena y se prepara para seguir mejorando, es una cotizada profesora de equitación y también dedica tiempo a sus redes sociales, donde tiene casi 15.000 seguidores.

Una joven muy madura para su edad a la que el triste fallecimiento de su hermana pequeña Xana cambió la vida y sobre todo la manera de vivirla. «Soy muy sensible, pero cuando tengo que ser fuerte también lo soy. Lo que he vivido con mi hermana me ha hecho ver la vida de otra manera. Antes me agobiaba ante el mínimo problema. Ahora me paro a pensar que hay que vivir y disfrutar de cada momento. No se sabe cuándo va a ser nuestro final. Intento sobrellevarlo bien y sacarle el lado positivo a todo», explicó hace un tiempo.

Cabe destacar que Ferran Torres mantiene una gran relación con Luis Enrique, que le ha dado la oportunidad de brillar con España. “Solo tengo palabras de agradecimiento. Yo lo considero mi padre, es como nuestro padre. Desde que he venido a la Selección me ha acogido de una manera espectacular, me ha dado toda su confianza. Es lo que quiere cualquier jugador”, decía hace unos meses el joven jugador.