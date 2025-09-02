Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 10

La clasificación general de la Vuelta a España 2025 ya tiene a Jonas Vingegaard como líder. El danés ha conseguido vestirse por tercera vez en 10 etapas con el maillot rojo y, en esta ocasión, ya va en serio. El de Visma no estableció diferencias con Almeida ni con Ciccone, puesto que entraron juntos en meta, pero Torstein Traeen, líder hasta este martes, se dejó más de un minuto respecto a ellos. También perdieron tiempo Egan Bernal y Felix Gall.

Jay Vine vuelve a ganar en esta Vuelta a España y consolida su liderato en la montaña. El del UAE Emirates le dio la cuarta victoria a su equipo en Larra-Belagua, en la décima etapa de la carrera, tras la que él mismo consiguió en Pal y las de la contrarreloj por equipos y el triunfo de Ayuso en Cerler. Se impuso a un combativo Castrillo, que peleó hasta el final por llevar a lo más alto a Movistar, pero al que no le dieron las piernas para aguantar el ritmo del australiano.

Clasificación de la etapa 10

Clasificación general de la Vuelta a España