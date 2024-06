Así queda la clasificación del Mundial tras el GP de Canadá de Fórmula 1

Max Verstappen sigue al frente del Mundial de Fórmula 1 tras su victoria en el GP de Canadá. Después de no hacerlo ni en Imola, ni en Mónaco, el neerlandés volvió a reencontrarse con el triunfo, pese a que no partía en la pole. Con los 25 puntos, el piloto se consolida al frente de la clasificación del Mundial, con 194 puntos, aventajando ya en 56 puntos a Leclerc, que no ha puntuado.

Triunfo muy importante para Red Bull y para Verstappen. Después de la amenaza de Ferrari en los últimos grandes premios, ninguno de los dos coches de Maranello puntuó en Canadá, donde no han ido bien en todo el fin de semana. Tampoco lo hizo Pérez, el compañero del campeón del mundo, que se estrelló.

Sin embargo, con Verstappen es suficiente, al menos. En una carrera trepidante y abierta hasta el final, el neerlandés volvió a la senda de la victoria y se asienta en el liderato del Mundial de Fórmula 1. Lo hace con 194 puntos, muy por delante del monegasco Charles Leclerc (138) y del tercero, Lando Norris (131).

Clasificación del Mundial de Fórmula 1