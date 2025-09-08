Marcos López analiza en OKDIARIO como juega la selección española de Luis de la Fuente. El combinado nacional pone la directa hacia el Mundial de 2026 tras ganar por 0-3 a Bulgaria y endosarle un set histórico a Turquía. España es la máxima favorita para ganar el torneo que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.