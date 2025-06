Así fue la salida del GP de Canadá: Russell contiene a Verstappen y Alonso va a por Hamilton

La salida de la carrera del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 prometía emociones fuertes con George Russell y Max Verstappen ocupando la primera línea de la parrilla y Fernando Alonso en la sexta posición por detrás de Lewis Hamilton. Acabó siendo limpia, ya que el de Mercedes no se dejó intimidar por el tetracampeón del mundo dos semanas después de sufrir su embestida en Montmeló, la cual le costó diez segundos de sanción al holandés y perder todos los puntos, y mantuvo la pole para ser el máximo favorito a la victoria.

No hubo rencillas entre dos enemigos confesos en las primeras vueltas, un inicio en el que Alonso no fue adelantado por el McLaren de Lando Norris. Y no sólo eso, sino que le cogió el DRS a Hamilton en un duelo de otra época. Alex Albon fue protagonista por una salida de pista y Carlos Sainz no se movió del decimosexto puesto. Kimi Andrea Antonelli le arrebató la tercera plaza al líder Oscar Piastri y agarró el podio provisional.