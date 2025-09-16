Así es, desde dentro, la impresionante y lujosa mansión que Doncic le ha comprado a Sharapova

Luka Doncic es noticia por algo que nada tiene que ver con el baloncesto. Y es que el esloveno está dando mucho que hablar porque ha comprado a Maria Sharapova una propiedad de ensueño que ha acaparado titulares en el mundo inmobiliario y deportivo. La vivienda, valorada en 25 millones de euros y ubicada en la codiciada zona de Hill Section, en Manhattan Beach, es una joya arquitectónica que combina diseño vanguardista, comodidades exclusivas y una localización privilegiada en Los Ángeles. Se trata de una residencia que perteneció durante años a la ex tenista rusa, que incluso supervisó su construcción en el año 2015.

Desde fuera, la propiedad se presenta como un ejemplo de elegancia moderna. Su fachada combina el cristal, el acero y la madera natural con un resultado que logra integrarse de manera armónica en el paisaje costero. La casa se erige sobre una de las colinas más altas de Manhattan Beach, lo que le otorga una de las vistas más espectaculares de toda la bahía de Los Ángeles. La privacidad, un valor esencial para personalidades públicas como Doncic, está garantizada gracias a su acceso controlado, los altos muros de árboles que rodean la parcela y un sistema de seguridad de última generación. El enclave, conocido por ser uno de los barrios residenciales más exclusivos del sur de California, es hogar de empresarios, artistas y deportistas que encuentran en Hill Section un lugar donde disfrutar de tranquilidad sin renunciar a la cercanía de las playas y la vibrante vida angelina.

La lujosa mansión de Doncic

Al adentrarse en la vivienda, lo primero que sorprende es la amplitud de los espacios y la luminosidad que inunda cada estancia gracias a los enormes ventanales que se extienden de suelo a techo. La mansión cuenta con más de 1.000 metros cuadrados habitables distribuidos en varias plantas, todas conectadas por un ascensor privado. El salón principal se abre hacia el océano con un concepto de planta abierta en el que conviven salón, comedor y cocina equipada con electrodomésticos de alta gama, encimeras de mármol y una isla central pensada tanto para cenas informales como para eventos sociales.

El exterior es otro de los grandes atractivos de esta mansión. La piscina infinita, diseñada para fundirse visualmente con el horizonte y el mar, se convierte en el epicentro de las zonas al aire libre. A su alrededor, terrazas, áreas lounge y un comedor con cocina exterior ofrecen el escenario perfecto para celebraciones o momentos de relajación. El paisajismo, cuidadosamente planificado, incluye jardines de inspiración mediterránea que aportan frescura y contraste a la arquitectura moderna de la vivienda. Cada detalle ha sido pensado para potenciar la conexión con el entorno natural y aprovechar al máximo el clima del sur de California.

La adquisición de esta propiedad por parte de Luka Doncic no es solo una inversión inmobiliaria, sino también un reflejo de su estilo de vida y de su consolidación como uno de los jugadores más influyentes de la NBA actual. Con apenas 26 años, el esloveno se asegura así una lujosa casa en Los Ángeles, donde es sin duda actualmente la gran estrella de los Lakers.