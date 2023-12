Alba Casillas es una conocida influencer que en su día dio mucho que hablar por ser prima de Iker Casillas. Hace unos años participó en Mujeres y Hombres y Viceversa, y desde entonces llama mucho la atención el cambio físico que ha experimentado. Ahora, la madrileña vuelve a ser noticia porque Telecinco ha confirmado los participantes de la séptima edición de La isla de las tentaciones y Alba Casillas será una de ellas, pues formará parte del reality junto a su actual novio, Rober.

Afrontará una nueva aventura que espera que salga mejor que su paso por MYHYV, que no fue muy bueno. No conseguía ser ella misma y el clima en el que se encontraba no era el que ella deseaba, por lo que tras una reunión con el programa decidió abandonar. «Estoy como ausente, no consigo ser yo al cien por cien y estoy agobiada», decía Alba Casillas por aquel entonces, renunciando a su lugar como tronista en el programa.

Cabe recordar también que la prima de Iker Casillas tuvo un sonado romance de seis meses con el actor Jesús Castro. La influencer aseguró después que la ruptura no se debió a terceras personas. Tal y como explicó Alba, fue el hecho de mantener una relación a distancia lo que complicó las cosas, junto al carácter fuerte y difícil de ambos.

Alba Casillas conoció a su actual novio, Rober, en una fiesta. Él tuvo claro desde la primera mirada que Alba sería su novia. Sin embargo, a ella no le llamó mucho la atención, pero la insistencia de Rober acabó convenciéndola y finalmente comenzaron una relación. A los tres meses se fueron a vivir juntos, dando pie así a su bonita historia de amor de un año. Ahora pondrán a prueba su fidelidad y su estabilidad como pareja en la República Dominicana.

Parejas confirmadas

Además de ellos, otras tres parejas más ponen rumbo al Caribe para poner a prueba su amor. Que lo consigan es más dudoso viendo los precedentes de las ediciones anteriores. La hoguera vuelve a encenderse para que estas parejas convivan junto a solteros y solteras y se enfrenten a caer en la tentación. Algo que no resulta nada fácil, puesto que los diez solteros y solteras estarán dispuestos a hacer todo lo posible por conquistarles.

Andrea (18 años) y Álvaro (26 años) se conocieron por el primo de Andrea. Son de Málaga y cuando se vieron por primera vez, los dos tuvieron un flechazo, pero él tenía novia y continuó con la relación. Una vez rota su historia de amor, Álvaro fue a buscar a Andrea, aunque seguía teniendo presente a su exnovia. Llevan dos años juntos y ahora entran en el reality de la mano.

Por su parte, Niko (22 años) y Ruth (21 años) se conocieron a través de las redes sociales y llegan desde Tenerife. Ella vio que era colombiano y decidió conocerle. Y es que Ruth siempre ha sido una amante de las telenovelas colombianas y tenía claro que quería vivir la suya propia, como si de una auténtica telenovela se tratase. A Niko le encantó la canaria desde que la vio el primer día.

La cuarta pareja la forman Borja (29 años) y Ana (29 años), que se conocieron una noche en Valencia. Los dos se habían visto anteriormente y se guastaban, pero tenían pareja y ninguno había dado el primer paso, puesto que tenían un compromiso detrás. Cuando por fin se besaron empezaron una complicada relación, puesto que Ana seguía sintiendo cosas por su ex.