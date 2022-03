Un nuevo episodio de racismo se ha vivido en el fútbol español. En esta ocasión, fue Carlos Akapo el afectado, durante el partido disputado entre Granada y Cádiz. OKDIARIO ha contactado con el acusado en cuestión, una vez que ha sido identificado por la Liga y por el club nazarí, que han interpuesto la correspondiente denuncia por infringir la Ley del Deporte. El aficionado nazarí, que no ha querido hacer declaraciones al respecto, ha sido expulsado del club en el que militaba, el Santa Fe de Primera Andaluza. Ahora se enfrenta a una sanción que podría alcanzar los 60.000 euros y sería reincidente, puesto que ya habría protagonizado un acto similar en el mismo escenario –el Estadio de Los Cármenes– en 2016.

El derbi andaluz que cerraba la jornada 26 dejó una de esas imágenes que deberían desaparecer de nuestra sociedad. Cuando Akapo fue sustituido, las cámaras captaban como desde la grada un individuo le increpaba y gesticulaba imitando a un mono. No es la primera vez que sucede esta temporada en la Liga Santander, pero en esta ocasión ha sido identificado.

Se trata de un aficionado del Granada que jugaba en el club de la localidad vecina de Santa Fe. La entidad rojiblanca no dudó en condenar «enérgicamente» lo sucedido, pero al no ser abonado no han podido tomar más medidas que la correspondiente denuncia ante las autoridades, por infringir la Ley del Deporte. Sí que lo ha hecho el CD Santa Fe, que comunicó de inmediato su expulsión y baja federativa.

OKDIARIO ha contactado con el portavoz del club, Víctor Ruiz, que ha explicado cómo se enteraron de la noticia y las medidas que han tomado al respecto. «Ayer [martes] nos llega una información de que podía ser un jugador nuestro, las imágenes habían circulado por todos los medios. Nos pusimos a investigar y con la mayor celeridad posible, cuando supimos que era él, se le dio de baja del equipo senior y del club», revela.

El jugador se incorporó al club en enero de 2022 y había disputado únicamente cinco encuentros con la entidad. Fuentes del mismo club consultadas por este medio destacan que aparentemente era un chico «normal» y «ejemplar» dentro del terreno de juego. Algo que contrasta con lo sucedido el pasado lunes en Los Cármenes.

Una vez que el Santa Fe conoció que se trataba del autor de tales hechos, decidió expulsarle de manera inmediata. «Somos un club modesto, con mucha historia en Granada, y trabajamos sobre todo en la formación de chavales. Los valores son muy importantes y gestos así no los podemos permitir», añade el portavoz del club.

«Prepotente» y presunto reincidente

El acusado ha rechazado hacer cualquier tipo de declaración al respecto para este medio. Pese a sus 25 años, cuenta con una dilatada experiencia en el fútbol regional granadino. Mediocentro de corte defensivo, militó durante más de cuatro temporadas en el Colomera, hasta que recaló el pasado mes de enero en el Santa Fe. Es precisamente en esta última entidad donde han señalado que no tienen queja alguna sobre su comportamiento, aunque ex compañeros suyos destacan cierta actitud «prepotente y chulesca».

El incidente le puede suponer una importante sanción económica. Los actos racistas en los estadios de fútbol están considerados por la Ley del Deporte como una falta muy grave, que puede conllevar a una multa de hasta 60.000 euros. De hecho, la Policía Nacional ya le habría informado de ello, puesto que ha declarado en la Jefatura de la ciudad granadina.

Se da la circunstancia de que el individuo ya se habría visto envuelto en un acto similar, también en el Estadio de Los Cármenes, en la temporada 2015-16, durante una visita del Málaga. Entonces, según revela el medio Granada en Juego, la habría tomado contra el que fuera jugador del Granada Isaac Success, al que supuestamente habría llamado «negro de mierda», antes de destrozar parte del mobiliario del estadio y encararse con otro aficionado. Unos hechos de los que desde el Santa Fe apuntan no haber tenido constancia hasta el miércoles, una vez que ya le habían expulsado del club.