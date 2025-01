Estados Unidos está de luto, y especialmente el mundo del baloncesto. Noah Scurry, una estrella del baloncesto escolar en Pensilvania, ha sido asesinado a los 17 años después de que le dispararan cerca de su casa en Filadelfia. Una trágica y repentina muerte que ha conmocionado a todos al otro lado del charco y que inunda de dolor a sus familiares, amigos y compañeros de equipo.

El Departamento de Policía de Filadelfia informó que el tiroteo, «con docenas de disparos», en el que Noah Scurry fue asesinado ocurrió cuando la joven promesa se dirigía al instituto de Samuel Fels acompañado por su madre. «Escuché disparos, múltiples, y luego solo los gritos de la madre… Todavía puedo escuchar a la madre llorar al ver a su pequeño tirado en el suelo», dice uno de los testigos del tiroteo a la NBC.

Noah Scurry sufrió múltiples heridas de bala y fue trasladado al Centro Médico Albert Einstein, donde fue declarado muerto. Las autoridades, que todavía no han realizado ningún arresto ni han encontrado el arma del asesinato, desconocen las causas del tiroteo.La Policía recuperó un Jeep que creen que fue utilizado en el tiroteo que acabó con la vida de Noah Scurry, que era la estrella y el capitán del Samuel Fels HS, y que contaba con numerosas ofertas para incorporarse a varias universidades de la NCAA.

17 year old high school star

⭐️ student-athlete NoahScurry also known as OtvJoker he played basketball then turned to drill rap!

Noah released a diss song to his OPPs while wearing a joker mask. He was sh*t & k*lled 24 hours after the release.

Noah recorded the highest SAT… pic.twitter.com/DJjwNM4yOw

— Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) January 16, 2025