Arturo Vidal la vuelve a liar: «Hoy me levanté más hijo de p… que nunca»

Arturo Vidal ha vuelto al foco de la polémica al ser denunciado por grabarse con el móvil mientras conducía. No es la primera vez que el futbolista chileno está envuelto en un problema de seguridad vial. A día de hoy, el ex futbolista del Barcelona y Bayern de Munich juega en el Colo Colo de su país y ha infringido la LeyNoChat. «Hoy me levanté más hijo de puta que nunca», publicaba en sus redes sociales.

Y es que la LeyNoChat «prohíbe la conducción de un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital que no venga incorporado de fábrica en él. Eso incluye acciones como llamadas telefónicas, envío de mensajería, envío de correos, manipulación de un GPS, entre otros».

«En caso de que el dispositivo no venga incorporado de fábrica en el vehículo, se autoriza su manipulación solamente a través de un equipo de manos libres, según las especificaciones que determine el reglamento», añade el reglamento del país sudamericano. De esta manera, Arturo Vidal ha infringido dicha ley por segunda vez en menos de un mes. Así lo ha asegurado y propiamente denunciado ‘No Chat’, una cuenta que se dedica a concienciar del uso del móvil durante la conducción.

«Es segunda vez en menos de un mes que aparecen denuncias en contra del jugador de Colo Colo, Arturo Vidal, por infringir la LeyNoChat y mostrarlo en sus redes sociales. La dirigencia del club no puede tolerar que un deportista, referente de miles de personas, actué de esta forma», comenta ‘No Chat’.

Otros escándalos de Arturo Vidal

Durante la Copa América de 2015, Arturo Vidal protagonizó uno de los episodios más lamentables del torneo al sufrir un accidente en plena concentración de su selección y en mitad del campeonato de naciones. El futbolista chileno estrelló su Ferrari y al realizar la prueba de alcoholemia dio 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando en su país el máximo permitido es de 0,8. Fue arrestado y pasó aquella noche en el calabozo.

Aquel episodio dio la vuelta al país justo cuando la Copa América se celebraba precisamente en Chile. No obstante, el jugador continuó disputando el torneo y fue el propio país anfitrión el que se proclamó campeón. Arturo Vidal fue titular en aquella final ante Argentina y disputó todo el encuentro.

A día de hoy, Arturo Vidal es jugador de Colo Colo de Chile. A sus 36 años, el chileno se encuentra dando los últimos coletazos de su carrera deportiva tras pasar por la Juventus, Bayern de Munich, Barcelona, Inter de Milan y Flamengo. Recientemente, el ex futbolista culé reconoció que el Real Madrid es el equipo que le habría gustado jugar en su carrera. Cabe recordar que en 2015 estuvo muy cerca de fichar por los blancos, pero finalmente no se concretó. Su trayectoria dio un giro de 180 grados y acabó jugando en el eterno rival entre 2018 y 2020.