Aplazado el Levante-Villarreal por la alerta roja meteorológica en Valencia

El balón no rodará este domingo en el Ciutat de Valencia. La Liga ha dado el visto bueno para que el partido entre Levante y Villarreal sea aplazado debido a la alerta roja que sombrea Valencia por riesgo de fuertes lluvias. La decisión, ha sido ratificada por el Juez de competición, que será en las próximas horas, se toma con la intención de asegurar la seguridad tanto de aficionados como de futbolistas.

Se anunciaron precipitaciones torrenciales que pueden ser persistentes y superar el umbral de 180 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas. El litoral valenciano se encuentra en alerta roja y es la mitad sur la que sería más afectada. Entre el domingo y las primeras horas del lunes se podrían superar los 250 litros por metro cuadrado. La alerta roja de AEMET se extiende hasta las 23 horas y los eventos deportivos han quedado suspendidos.

Ahora Levante y Villarreal debe encontrar fecha para el partido aplazado en el cargado calendario futbolístico. La opción que mejor parece sería la semana del 7 de enero que es cuando se disputa la Supercopa de España en Arabia. Antes no se puede llevar a cabo por la disputa de los dieciseisavos de Copa del Rey y el conjunto castellonense estará todo el mes de enero inmerso en la Champions League.

Hace poco menos de dos meses ocurrió una situación similar en Valencia. La Liga y el Juez de Competición decretaron el aplazamiento del partido entre el Valencia y el Oviedo fijado el lunes 29 de septiembre. El motivo también fueron las arriesgadas condiciones meteorológicas y la resolución, al igual que ha ocurrido este domingo, no se produjo hasta el mismo día del partido, ya con numerosos aficionados asturianos desplazados.

La Federación comunica que queda aplazado el Levante-Villarreal

Con motivo de las recomendaciones de seguridad por lluvias torrenciales previstas en la Comunidad Valenciana, y tras los avisos de alerta roja por parte de la AEMET, el Juez de Competiciones Profesionales de la RFEF ha resuelto el aplazamiento del partido correspondiente a la jornada 16 de Primera División que enfrentaba al Levante UD y al Villarreal CF. La nueva fecha y horario del enfrentamiento, previsto inicialmente para la tarde de hoy, 14 de diciembre, en el Ciutat de València, se comunicará a la mayor brevedad posible.