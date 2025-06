Aparecen varias pintadas de hinchas del Espanyol insultando a Joan García en su pueblo: «Rata, traidor»

El fichaje de Joan García por el Barça va a traer cola. De hecho, ya se están produciendo las primeras reacciones sonoras, como la que se ha producido en el pueblo natal del guardameta, en Sallent, donde han amanecido con diferentes pintadas contra el meta y su inminente fichaje por el eterno rival del Espanyol. La indignación entre la afición perica se hace notar, y no solamente a través de las redes sociales, sino ya tomando acción por su traición al club blanquiazul.

Los nueve años que ha estado en la cantera del Espanyol Joan García son una losa que no perdona la afición perica. Formado en su base, brilló el pasado año durante el ascenso y se ha consolidado esta temporada en Primera División, con una gran campaña repleta de paradas que han dado puntos al equipo, esos que han valido la permanencia.

Su gran año llevaba a pensar en el Espanyol y a la afición perica que serían muchos los clubes que intentarían su fichaje, se hablaba de clubes de la Premier League interesados en él y pagar su cláusula. Pero el giro de guión fue la aparición del Barça y la aprobación del guardameta, que ha visto con buenos ojos el cambio hacia el Camp Nou, fichaje interpretado como una traición para toda la hinchada perica.

La oleada de críticas en las redes sociales de Joan García son múltiples. La afición perica está encendida y ya se pueden ver las primeras reacciones también en las calles, concretamente en las de su pueblo natal, Sallent, donde este jueves se han podido leer pintadas en algunos puntos de la localidad referentes al portero. «Rata» o «traidor» se pueden leer en las calles del pueblo…

Pues ya se empiezan a ver en Sallent las primeras pintadas contra la rata traidora de Joan Garcia. Que putada que no te quieran ni en tu propio pueblo, donde te has criado. Esto solo acaba de empezar, a las ratas mercenarias no se les quiere.#RCDE pic.twitter.com/UqSx6vckP2 — gxldekeita (@rcdeloyal) June 4, 2025

«Pues ya se empiezan a ver en Sallent las primeras pintadas contra la rata traidora de Joan García. Qué putada que no te quieran ni en tu propio pueblo, donde te has criado. Esto solo acaba de empezar, a las ratas mercenarias no se les quiere», escribía en X un usuario blanquiazul, publicando dos imágenes de Sallent en las que se puede leer «puta Barça», «traidor» y «Joan rata».

El municipio catalán se ha movilizado rápido y, pese a que en las redes ya se prodigan las fotos de las pintadas, en estos momentos están ya tapadas por parte de los operarios del Ayuntamiento de Sallent.

Joan García está siendo también duramente criticado por un vídeo que se ha viralizado esta semana, en la que el guardameta le dice a un aficionado culé «Óscar, ¿qué pasa? Deja de llorar, hombre, y no seas culé. Hay que ser perico, hombre». El meta, que aún no ha oficializado su fichaje por el Barça, ya tiene una pesada mochila a su espalda.