Antonela Roccuzzo responde a la pregunta que se hace todo el mundo: ¿está embarazada de nuevo?

El apoyo incondicional de Antonela Roccuzzo ha sido fundamental durante su vida y su carrera para Lionel Messi, algo que él mismo ha reconocido en varias ocasiones. Además de ser una compañera dedicada, la argentina también ha demostrado ser una madre excepcional para sus tres hijos. Hace tiempo, Messi expresó su deseo de volver a ser padre junto a Antonela e incluso mencionó la ilusión de tener una niña. Recientemente, los rumores sobre un posible embarazo de Antonela Roccuzzo cobraron fuerza, aunque ella misma se ha encargado de aclarar la situación a través de una conversación con un reconocido periodista argentino.

Leo Messi y Antonela Roccuzzo son padres de Thiago, Mateo y Ciro, con quienes disfrutan ahora de su vida en Miami. Las especulaciones sobre una posible ampliación de la familia surgieron después de que la presentadora Naiara Vecchio desmintiera las afirmaciones de una astróloga sobre una supuesta crisis en el matrimonio. «Hablé con personas cercanas a ellos y me aseguraron que están muy bien, e incluso siguen con la intención de buscar la nena», comentó Vecchio.

Estas declaraciones hicieron que muchos usuarios en las redes sociales comenzaran a analizar las publicaciones recientes de Antonela Rocccuzzo en su perfil de Instsagram. Algunos notaron que ha estado menos activa en los últimos meses y sugirieron que en ciertas fotos parecía ocultar su abdomen, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible embarazo.

Sin embargo, Antonela Roccuzzo se ha encargado de desmentir esos rumores a través del periodista Ángel de Brito, conductor del programa LAM (América TV). «Hablé con Antonela y me dijo que el rumor es falso. ¡Hace tres años que la embarazan!», escribió el comunicador en su cuenta de X, acompañando el mensaje con una foto de Antonela junto a Messi y sus hijos.

De Brito también abordó el tema en el programa Bondi Live, donde compartió la respuesta de otra fuente cercana. «Le escribí a Celia y me dijo: ‘Ángel querido, es mentira, nada que ver. Es más, ella no quiere saber nada por ahora. Yo le insisto con que tenga otro y me dice ni en p**o’», comentó, aparentemente refiriéndose a Celia María Cuccittini, madre de Messi, que según las conductoras del programa, es seguidora de LAM.

En septiembre de 2023, Messi habló abiertamente sobre su vida personal y confesó su deseo de tener otro hijo. «Nos gustaría volver a ser padres», comentó en una charla con Migue Granados para el canal de streaming OLGA. No obstante, aclaró que no era un plan inmediato. «No estamos en la búsqueda, pero veremos si llega la nena», agregó el futbolista confirmando ese deseo.

Por su parte, Antonela Roccuzzo ha dejado claro que la maternidad ha sido lo mejor que le ha regalado la vida. A finales de diciembre, en una campaña con Adidas, marca de la que es embajadora, habló sobre la importancia de su familia. «Las tres cosas más importantes de mi vida: mi familia», expresó en un video promocional. «Ser mamá lo es todo para mí, mis hijos son mi mundo y valoro cada momento que pasamos juntos», afirmó.