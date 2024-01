Estuvo mucho tiempo callado, pero Rhodri Giggs, hermano del mítico futbolista Ryan Giggs, ha decidido romper su silencio amenazando con «enterrar» la imagen y carrera del icono del Manchester United desvelando historias que podrían acabar con la reputación del ex jugador galés. ¿Por qué dice todo esto? Resulta que en el año 2011, cuando Giggs estaba casado con su esposa Stacey Cooke, trascendió su aventura sentimental de ocho años con la mujer de su hermano Rhodri, Natasha Lever, participante del reality Gran Hermano VIP en Gran Bretaña.

Natasha Lever y Ryan Giggs mantuvieron relaciones extramatrimoniales en habitaciones de hotel y propiedades vacías a las que ella tenía acceso a través de su trabajo como agente inmobiliario. Además, en una entrevista en el canal de YouTube The Central Club, Rhodri denuncia que su madre se puso del lado de Ryan, a pesar de que él fue la víctima de la situación. «Yo todo lo que he tratado de ser es un buen padre y esposo y él es simplemente un idiota», dice el hermano de Ryan Giggs, negando que él hubiese vendido la historia de la infidelidad de su mujer con su hermano a la prensa.

«Si fuera a vender algunas historias, lo habría hecho el año pasado y habría enterrado a este idiota, lo habría enterrado. Hay algunas historias que conozco que podrían haberlo enterrado, así que si quisiera vender historias lo haría, pero ¿por qué querría hacer eso? ¿Por qué? No lo haría… No soy tan amargado ni tan retorcido», insistió durante la entrevista, en la que advirtió al ex futbolista de que «necesita tener cuidado».

Rhodri insiste en que no quiere hacer más leña del árbol caído. «Podría haber vendido sus historias… Mucha gente podría haberlo hecho, pero no lo hicieron, y todo se debe a que él tomó las decisiones que tomó, nadie más. ¿Cuántos años tiene, 48, 49? Necesita crecer». Un Ryan Giggs que fue detenido en noviembre de 2020 acusado de agresión a su ex pareja Kate Greville y su hermana Emma, aunque fue absuelto en julio de 2023.

Giggs, infiel por naturaleza

Durante el juicio, Ryan Giggs reconoció que nunca le ha sido fiel a todas sus ex novias y se definió como «una persona coqueta por naturaleza». Se definió como «tramposo en el amor» y como un hombre que «nunca» puede resistirse ante una mujer atractiva», e incluso habló sobre la infidelidad pública a su ex mujer Stacey Giggs con su cuñada Natasha, pareja de su hermano, durante ocho años.

De hecho, en 2011 Giggs le ofreció 280.000 euros a su hermano Rhodri para que se callase, pero no lo consiguió. Por si fuera poco, también aseguraron que Giggs intentó seducir a la madre de su cuñada, Lorraine Lever. «No puedo creer lo que Ryan está haciendo de su vida. Es un depredador de mujeres. Puede tener adicción al sexo sin saberlo. Su problema es que no puede mantener sus pantalones subidos y necesita ayuda», dijo una fuente al Daily Mail.

Pese a todo lo ocurrido, Rhodri Giggs dice que su hermano Ryan Giggs «puede llamarme cuando quiera». «He seguido adelante, tengo una nueva carrera trabajando colegios. Toda la mierda por la que he pasado en la vida, la mayor parte del tiempo la he afrontado solo», finaliza.