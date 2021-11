La vida de Amanda Sampedro (Madrid, 1993) va cogida de la mano del Atlético de Madrid. La actual capitana del primer equipo comenzó su andadura en las categorías inferiores del conjunto colchonero hace casi dos décadas y hoy, surfeando en la ola de crecimiento constante del fútbol femenino, es, además de una estrella, un ejemplo para aquellas que comienzan el sueño deportivo que ella sigue disfrutando. En una charla con OKDIARIO Sampedro habla de su sentimiento hacia el futbol, la igualdad en el deporte y las posibilidades de seguir vinculada al deporte tras su retirada.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra? ¿Qué balance hace de lo que llevamos de temporada?

Respuesta: «Cada vez están las cosas más apretadas, cada vez es más difícil ganar, que es bonito y es el objetivo del crecimiento del fútbol femenino, que cada partido cuente y cueste mucho conseguir los tres puntos. A nivel individual adaptándonos al nuevo estilo del Atleti, a lo que pide Óscar –Fernández– de cada una de nosotras y con ganas de seguir avanzando con el equipo y meternos en Champions que es el objetivo».

P: Se habla poco de lo que ha crecido el fútbol femenino en los últimos años. ¿Cuál es el secreto para este crecimiento?

R: «Venimos haciendo bien las cosas, hasta donde las barreras te dejan, sobre todo desde que entró Iberdrola por su apuesta con el fútbol femenino y del género de la mujer dentro del deporte, ahí hizo una apuesta muy importante que hizo que incluso mucha televisión entrara por derechos a emitirnos. Ahí dimos un salto de calidad muy importante, hemos crecido en poco tiempo aunque es verdad que ahora hemos dado dos pasitos hacia atrás. A ver si conseguimos la liga profesional y que eso nos permita volver a caminar hacia delante y que los derechos televisivos generen ingresos en los clubes, tengamos un convenio mucho mejor y las condiciones mejores para el crecimiento del fútbol femenino».

P: Seguramente haya un poco más de presión. ¿Cómo se sobrelleva?

R: «Esa presión y responsabilidad es bonita, ahora en el Atlético de Madrid tras haber conseguido los títulos tenemos la presión de que cada partido hay que ganar, que tenemos que estar ahí arriba y seguir mirándole de tú a tú al Barcelona. Es difícil de llevar pero es bonito, mejor tener esa presión que tener una presión de cualquier otro tipo. El fútbol femenino cada vez se ve más y eso hace que aparte de buenos comentarios haya malos comentarios, eso al final forma parte del deporte, quiere decir que nos estamos exponiendo y que la gente nos está viendo. Creo que eso es bastante importante para nuestro crecimiento y visibilidad».

P: Existe un debate público sobre el fútbol femenino. Hay quien pide la igualdad en todos los ámbitos, quien la critica…

R: «Mi opinión personal es que ahora mismo estamos a años luz del fútbol masculino, pero eso es por todos los años que nos llevan de adelanto y por todo lo que ellos generan e ingresan. Ahora mismo en cuanto a deporte femenino el fútbol está ahí arriba pero es verdad que en cuanto a lo que es fútbol y deporte en general el fútbol masculino genera muchos ingresos que el femenino no genera. Tenemos que aprovecharnos de que lo nuestro también es fútbol y de todo lo que el fútbol genera pero debemos tener esa humildad de que realmente nosotras no generamos ni tenemos esos ingresos, así que hay que tener los pies en la tierra y saber hasta dónde podemos pedir».

P: Tampoco se os puede pedir un rendimiento igual que el de los chicos, sobre todo en el plano físico.

R: «Hablamos de lo que es la propia naturaleza humana y ante eso poco se puede hacer. Es ser realista que la fuerza que tiene un hombre a nivel constitucional, hormonal… no la tiene una mujer, viene por naturaleza. A partir de ahí hablamos de que en fútbol te van a ganar en fuerza, en velocidad. En todos los deportes hay gustos para todos, te puede gustar más el tenis femenino o el fútbol masculino o femenino. Hay que aprovecharse de otras cosas que tiene el fútbol femenino, quizá no sea un fútbol tan táctico, no se para tanto el juego y eso lleva a que sea más seguido de ver. Todo tiene sus pros y sus contras».

P: A la hora de referirse al deporte, ¿fútbol o fútbol femenino?

R: «Al final es fútbol, yo soy de las que digo que los deportes no tienen género, te tienes que dedicar a lo que realmente te apasione y donde tengas un talento. Al final es fútbol igual que es tenis, balonmano… lo que pasa es que en un ámbito está practicado por mujeres o por hombres, pero sigue siendo fútbol».

P: En una entrevista reciente, María Vicente nos explicaba que no considera el atletismo no es un deporte a priori discriminatorio… ¿Qué sucede con el fútbol? ¿Ha vivido algún episodio negativo?

R: «Yo he tenido la suerte de no vivir algo tan discriminatorio como hayamos podido ver o vivir en las redes sociales, pero es cierto que ha habido compañeras de antes, de ahora y ojalá que no, en el futuro, que sí han sufrido un episodio así».

P: Ha explicado el crecimiento del fútbol femenino desde los patrocinadores.

R: «Ahora mismo es muy importante. El ejemplo es el cambio del fútbol cuando Iberdrola comenzó a patrocinar nuestra Liga. Creo que es importante que la gente invierta en fútbol femenino, que los patrocinadores sumarán mucho más cuando esté más claro el tema de los derechos televisivos y sepan que se les va a ver mucho más en televisión. Todos poniendo de nuestra parte vamos a ver que tendremos un crecimiento exponencial y que los patrocinadores apuesten por nosotras, por el fútbol español, profesionaliza mucho a todas».

P: Sólo tiene 28 años pero es toda una veterana. No sé si ha pensado en el final del camino…

R: «No me lo planteo porque me gusta vivir el presente, cuidarme y verme bien fisicamente. Al final el cuerpo lo irá pidiendo y sobre todo la cabeza. Me irá diciendo cuando está mi retirada por llegar, en el momento que no vaya motivada a entrenar o no me sienta una privilegiada por tener la vida que tengo será cuando tenga que replantearme que no estoy capacitada para competir, para estar al mejor nivel y sobre todo a tener esa motivación para estar cada día mejor».

P: El Atlético de Madrid ha ido siempre unido a su vida deportiva. ¿Le gustaría ser una ‘one club woman’ hasta el final de su carrera?

R: «Yo soy una persona que siento el Atlético de Madrid y que el Atlético me ha visto crecer, me ha educado y ha crecido conmigo de la mano. Se me ocurren Totti con la Roma o Koke que ojalá acabe en el Atlético de Madrid su carrera después de toda su vida aquí, a mí me encantaría aunque es verdad se te pasa por la cabeza vivir experiencias fuera, ponerte a prueba, vivir otras cosas, sentir otro tipo de sensación. Al final esto es fútbol, no se sabe lo que va a ser de ti el día de mañana porque esto cambia de un día para otro. A nivel de sentimiento sí que me encantaría acabar donde he empezado la vida que más me entusiasma pero nunca se sabe, cada semana es una historia y a partir de ahí todo puede pasar».

P: Aún queda mucho pero, ¿ha pensado qué hará tras su retirada?

R: «Siendo tan futbolera me encantaría que fuese algo relacionado con el fútbol. Al final tengo un sentimiento de atracción por el fútbol que hace que me apasione y sé que el día de mañana seguiré haciendo deporte y que seré una persona vinculada de una manera u otra con el fútbol».