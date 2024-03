El alucinante cambio físico de Özil desde su retirada

Mesut Özil está dando mucho que hablar en las redes sociales, y esta vez no es por alguna de sus polémicas declaraciones, sino por el alucinante cambio físico que ha experimentado desde que decidió cogar las botas. El ex jugador alemán de origen turco ha decidido exprimirse en el gimnasio y los resultados son evidentes, tal y como se puede comprobar en los vídeos que publica en su perfil de Instagram.

El que fuera futbolista del Real Madrid, del Arsenal o del Fenerbahce era un mediapunta liviano y escurridizo, por lo que quizás no le convenía ganar masa muscular siendo jugador en activo. Sin embargo, desde que se retiró tras su experiencia en Turquía ha decidido cambiar su físico, y no hay dudas de que lo está consiguiendo.

Imagine if Ozil was this bulked up when he was playing…

Could have been in the top 3 midfielders list in the world smh

pic.twitter.com/qEPYMwthPl

— BLAC™ (@ArseLegend) March 22, 2024