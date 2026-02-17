Alta traición al Barça: RAC1 enloqueció con los goles del Girona

RAC1 celebró los goles del Girona como si no hubiera un mañana. En la cadena catalana acostumbran a mostrar su tristeza cuando pierde el Barcelona, pero esta vez fue diferente y festejaron la derrota del conjunto de Hansi Flick. Una derrota que deja al Real Madrid como nuevo líder de la competición, con los azulgranas dos puntos por debajo tras caer 2-1 en Montilivi.

El Barcelona se adelantó en el marcador por medio de Pau Cubarsí, pero el Girona empató enseguida y Montilivi enloqueció. En RAC1 narraron esta acción con una euforia desmedida, ya que metía de nuevo al conjunto gironí en el partido a falta de media hora para el final del choque. «Dos minutos después de encajar el primero, la caldera de Montilivi entra en erupción para festejar el gol de Lemar», asegura el narrador.

Pero eso no fue todo, porque el Girona acabaría ganando el partido con un gol de Fran Beltrán en el minuto 86. Un tanto polémico porque el Barcelona pedía falta de Echeverri sobre Koundé, pero ni el árbitro ni el VAR señalaron nada y el gol subió al marcador. En RAC1 volvieron a enloquecer y a celebrarlo con la misma euforia que un aficionado del Girona, ya que el partido se jugaba en Montilivi.