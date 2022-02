Malas noticias para Fernando Alonso. Cuando apenas se llevaba una hora disputada en la última jornada de pretemporada en el Circuito de Cataluña, su Alpine ha sufrido una avería que le ha obligado a detenerse en la curva 13. Acto seguido ha salido una gran humareda del coche e incluso fuego, cuando el piloto ya estaba completamente a salvo. En ese momento había completado 12 vueltas y ocupaba la segunda posición en la tabla de tiempos.

La escudería francesa confirmó que desde el ‘pitlane le pidieron por radio a Fernando Alonso que detuviera el monoplaza debido a una inesperada pérdida de presión. Después de unos minutos en los que ondéo la bandera roja, el A522 del piloto español fue llevado a ‘boxes’ montado sobre una grúa y envuelto con una tela negra. Este incidente rompe con la buena progresión de Alpine durante esta semana.

🚩 RED FLAG 🚩 Fernando asked to stop the car at Turn 13 due to a loss of pressure. #F1Testing

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 25, 2022