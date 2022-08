Oscar Piastri será el piloto que ocupe en 2023 el hueco que deja libre Fernando Alonso tras su marcha de Alpine. Tras el sorprendente e inesperado fichaje del piloto asturiano por Aston Martin, la escudería francesa ha hecho oficial en un comunicado a su sustituto de cara a la próxima temporada.

«Después de cuatro años como parte de la familia Renault y Alpine, el piloto de reserva Oscar Piastri, asciende a un asiento de carrera junto a Esteban Ocon a partir de 2023», ha confirmado la escudería.

2023 driver line-up confirmed: Esteban Ocon 🤝 Oscar Piastri

After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) August 2, 2022