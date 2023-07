Alonso tiene un ritual extraño antes de las carreras: da miedo leerlo

Bien es conocido por todos los aficionados al mundo de la Fórmula 1 que Fernando Alonso es un piloto, cuanto menos, peculiar. El asturiano ha confesado algunas de las manías y rituales que le acompañan antes de iniciar un Gran Premio, algunas de ellas bastante inquietantes como su extremo cuidado por la limpieza.

No sabemos si por superstición o por qué, pero Fernando Alonso prefiere no cruzarse con ciertas personas en el paddock antes de una carrera, y se aisla de todo aquel que no le transmite vibraciones positivas. «Antes de correr trato de evitar a ciertas personas que creo que me traerán mala suerte», confesó el piloto de Aston Martin.

Pero no sólo eso, cualquier contacto estrecho como un apretón de manos es totalmente evitable para el español en los instantes previos a una carrera, unos momentos en los que, si nos guiamos por sus palabras, se puede intuir que prefiere concentrarse sólo en la conducción. «Incluso cuando veo a gente en la parrilla y alguien quiere estrecharme la mano, trato de evitarlo», prosiguió.

Además, habló hasta de un ritual que podría ser más propio del mundo del espiritualismo que del automóvil, confesando lo que le pide a su masajista cuando alguien le muestra su apoyo antes de una prueba. «Si le doy la mano a alguien, trato de buscar a mi fisioterapeuta o lo que sea para que limpie esa mano de mala suerte y ese tipo de cosas», desveló Alonso en unas declaraciones a GPFans.

Lo que está claro es que toda aquella práctica que el asturiano empleé para rendir a su máximo nivel suele funcionar. Así lo dice su enorme carrera deportiva en la Fórmula 1 ya que, desde bien joven, siempre despuntó hasta convertirse en uno de los mejores pilotos del panorama actual. Con sus manías y sus rarezas, consiguió imponerse hasta en dos ocasiones como campeón del mundo.