Alonso rompe su silencio y pone fecha a la decisión sobre su renovación con Alpine

La renovación de Fernando Alonso por Alpine todavía no está cerrada. Tras muchos meses de runrún y dudas sobre lo qué pasaría con el futuro del español, el CEO de la marca francesa, Laurent Rossi, confirmó que cuentan con él para la próxima campaña. Sin embargo, el asturiano no zanja los rumores y aunque reconoce que su prioridad es seguir en la escudería gala asegura que todavía no se han sentado para hablar del tema. Eso sí, el español asegura que la negociación «no llevará más de diez minutos».

La retirada de Sebastian Vettel dejará un asiento libre en Aston Martin, que podría ser una opción para Alonso que podría utilizar esa baza para continuar en Alpine: «Todos los equipos con asientos libres son una opción. Mi prioridad es estar con Alpine, hemos trabajado en este proyecto desde hace dos años y cada vez somos más competitivos. Mi deseo es quedarme, pero no nos hemos sentado del todo para avanzar, todo está en marcha».

«Estaré de vacaciones, los jefes también, así que tendremos que hacer alguna videoconferencia. Cuando dos partes quieren ponerse de acuerdo, lleva diez minutos. Cuando luchan para ponerse de acuerdo es que una de las partes no está contenta. No llevará más de diez minutos. Me gustaría quedarme aquí, ya lo he dicho. Pero hay dos partes y no pondré una pistola sobre la cabeza de nadie. Negociaremos y si nos ponemos de acuerdo, serán diez minutos. Si tenemos que pelear mucho, será raro», explica Alonso en la previa del GP de Hungría donde podría batir un nuevo récord.

Alonso ha reconocido que tuvo contactos con Aston Martin para regresar a la F1 de su mano. No es ningún secreto que desde que Lawrence Stroll está al frente de la compañía británica ha intentado firmar al doble campeón del mundo, pero Fernando tiene claras cuales son sus preferencias: «Hablamos en 2020 cuando eran muy competitivos, como Racing Point, ganaban carreras. Pero no fue bien y volví con Alpine, estoy contento donde estoy».

Alpine reafirma a Alonso

El CEO de Alpine, Laurent Rossi, confirmó la continuidad de Alonso zanjando así cualquier duda sobre su futuro: «El contrato de Fernando termina este año así que estamos hablando con él y preparando escenarios para él y para Piastri. La idea es que los dos son pilotos valiosos y nos gustaría que pilotaran el año que viene».

«Estamos trabajando en escenarios para que los dos piloten, son plausibles y sensibles e imaginamos que convencerán a los dos pilotos. No puedo decir más. Estaría abierto a ceder a Oscar siempre que luego le recuperemos, hemos invertido mucho en él y es un talento prometedor. Una cesión, como muchos otros pilotos que han empezado en otro equipo para aprender y luego regresan, sería una buena opción», reconocía.

Todo hace indicar que, como señala el propio Fernando Alonso, las cuestiones de su nuevo contrato se resolverán en diez minutos puesto que ambas partes reman en la misma dirección. Alpine quiere que el español siga siendo su primer espada y el piloto asturiano quiere continuar en la escudería francesa.