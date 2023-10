Alonso raja contra la FIA por el desastre de Qatar: «No es agradable que no cuenten con los pilotos»

Fernando Alonso compareció públicamente después de la carrera al sprint, marcada por la polémica decisión de la FIA que le relegó a la novena posición en la parrilla. Ese fue el resultado que cosechó este sábado en el Gran Premio de Qatar, en una prueba que Aston Martin decidió «tirar a la basura». Además, en sus declaraciones arremetió contra la organizadora del Mundial por todos los cambios realizados a destiempo este fin de semana en el Circuito Internacional de Losail.

«Sin tanto coche de seguridad habríamos pasado a los Ferrari que estaban en decadencia con los neumáticos. Le vinieron bien todas esas banderas amarillas al final para sumar algún puntillo. Pero la carrera de verdad es mañana sumar hoy tres, dos o un punto no cambia gran cosa y luego como no sabemos cuantas paradas van a ser obligatorias mañana tenemos que salvar neumáticos y elegimos salvar los medios porque no nos fiábamos de los blandos. Había que tirar a la basura alguna de las dos carreras y hemos tirado la de hoy», comenzó Alonso tras una nueva sprint en la Fórmula 1.

Después de explicar la estrategia de Aston Martin en la carrera al sprint, Alonso lanzó su queja contra la FIA después de una serie de decisiones que llegaron más tarde de la cuenta. «Bueno, nunca es agradable que no cuenten con los pilotos en este tipo de decisiones, pero veremos. Hoy van a cortar los neumáticos hoy y tenemos que decidir cuantas paradas vamos a hacer mañana. Son cosas que no deberían pasar en Fórmula 1, pero prefiero no hablar más», añadió.

«Sí, muy optimista. El coche ha ido siempre entre los cuatro o cinco primeros en cada sesión. Hoy en la carrera al sprint sin todos los coches de seguridad habríamos acabado otra vez cuartos o quintos, así que mañana saliendo cuartos ojalá podamos tener un buen domingo. Es cierto que los McLaren salen sextos y décimos y seguramente nos alcancen en algún momento de la carrera. Pero intentaremos luchar por acabar entre los cinco primeros y sumar buenos puntos mañana», concluyó en sus declaraciones a DAZN.

Plaga de errores de la FIA en Qatar

Y es que a Alonso le sobraban las razones para emprender su crítica contra la FIA. La primera de todas afectó a los 10 primeros pilotos en la calificación de la carrera, pues prácticamente todos ellos tuvieron que esperar más de 10 minutos para conocer su posición final. La incertidumbre se debía a que la organización estaba comprobando cuantos tiempos debía eliminar por traspasar los límites de pista, con Lando Norris y Oscar Piastri obligados a ceder su lugar a los Mercedes.

Hizo falta el desastre del viernes para que se consumara el del sábado, pues la FIA modificó dos curvas en mitad del Gran Premio, la 12 y la 13. Curiosamente, era Alonso quien más ritmo tenía en esa parte del recorrido y su reestructuración obligó a retrasar el shootout 20 minutos. Además, las escuderías dormirán sin conocer su estrategia con las en boxes.

La FIA debe decidir en las próximas horas si imponer finalmente a los equipos que sólo utilicen sus juegos de neumáticos hasta llegar a 20 vueltas, lo que altera totalmente la planificación y obligaría a todos ellos a realizar tres paradas en la carrera de este domingo en el GP de Qatar. De ahí que Alonso y Aston Martin tiraran el sprint «a la basura».

Sanción a Leclerc

Fernando Alonso acabó la prueba reventando sus gomas blandas lo que le hizo perder la octava posición en el sprint. Fue Alexandre Albon quien le echó de la zona de puntos con un juego de medios menos desgastados. Sin embargo, la FIA continuó su actuación y le impuso una sanción a Charles Leclerc con 5 segundos, lo que le devolvía el octavo puesto al asturiano, que no se iba de vacío este sábado y sumaba un punto.