Alonso: «Que Fangio haya ganado el tercer Mundial con 44 me sugiere porque en 2026 tengo 44 años»

Fernando Alonso ha dado varias pistas sobre a qué edad dejará la Fórmula 1, aunque de momento no lo tiene en mente. El piloto asturiano se ve motivado por el hecho de que Fangio ganara su tercer Mundial con 44 años, los mismos que él tendrá en 2026 cuando se produzca el drástico cambio de reglamento en el ‘Gran Circo’. Que el mítico corredor argentino lo hiciese a esa edad le «sugiere porque en 2026 tendré esa edad».

Y es que el argentino Juan Manuel Fangio, el primer gran campeón de la categoría reina, ganó el tercero de sus cinco Mundiales a los 44 años. Y todavía le quedaban otros dos títulos por ganar. «¿Qué le sugiere esa idea?», era preguntado Fernando Alonso. «Que en el 2026 tengo 44 años (risas)», respondió el piloto de Fórmula 1.

Pero el bicampeón del mundo reconoce que «es otra época. Creo que ahora es más difícil. Pero bueno, en la Fórmula 1 dependes en gran medida del coche y de las armas que tienes en tus manos. En 2026 hay un cambio de reglamentación. Igual, de repente, tu equipo hace un coche un poco por encima del de los demás. Y tienes la posibilidad de ganar un Mundial. La posibilidad siempre va a estar ahí y hay que luchar por ella».

Por otro lado, ya anuncia que a los 50 años no seguirá en la Fórmula 1. «No, eso seguro», dice Alonso. «Seguro que no. Pero seguramente seguiré compitiendo. Me encantan las carreras. He visto Le Mans el pasado fin de semana, por televisión; y te pica un poco el gusanillo de los recuerdos que tienes, de cuando corrí allí», reconoce.

«Luego está el Dakar. Es una carrera apasionante, en la que hemos visto a Carlos Sainz ganándola y dominándola con ‘sesenta y pico’ años. Así que ojalá que pueda seguir corriendo muchos años más», añade el piloto de Aston Martin en una entrevista para EFE.

Alonso habla del mejor piloto

Sobre Schumacher, Hamilton, Vettel y Verstappen:»Es difícil decir sin conocerles de verdad. Pero como rivales han sido todos muy fuertes. Malo creo que han tenido pocas cosas. La rivalidad siempre es dura y siempre tienes algún encontronazo con ellos, en alguna carrera, a lo largo de los años. Pero son personas extraordinarias; dentro y fuera de la pista».

«Y luego, como pilotos, Michael era feroz, era insaciable, ¿no? Siempre buscaba algo más. Si el coche iba bien o si el coche iba mal, Michael siempre estaba ahí», dice sobre el alemán. «Hamilton es un talento extraordinario; y ha logrado resultados por encima de lo que en un principio podías esperar, porque siempre tenía un as bajo la manga», añade sobre el heptacampeón del mundo y que correrá con Ferrari la próxima temporada.

En cuanto Verstappen, Alonso se deshace en elogios hacia él, que ganará el cuarto Mundial consecutivo este año sin miramientos: «Y Verstappen… pues es la velocidad innata. Es rápido en todas las condiciones. No comete errores; y es casi un piloto infalible. Él es un tipo al que le gustan mucho las carreras, también. Y cuando acaba la carrera de F1, coge la mochila, se va a casa y vuelve a ir al simulador; o se sube a otro coche, a un GT3… Así que es el piloto al que veo con más parecido a mi estilo de vida, sí».