Alonso manda un mensaje a Aston Martin: «Necesitamos piezas nuevas y encontrar tres o cuatro décimas»

Fernando Alonso atendió a los medios de comunicación tras su gran carrera en Singapur. El piloto español se mostró muy satisfecho con el octavo puesto después de un fin de semana que no empezó de la mejor manera. «Bien. Cuatro puntos más de los que merecíamos aquí, porque para nada merecíamos estar ahí», señaló el bicampeón del mundo tras la carrera. Pero a su vez, el 14 dijo que necesitan encontrar varias décimas si quieren seguir luchando por los puntos.

Aston Martin es uno de los peores equipos de la parrilla en este momento, pero ahora viene un parón donde trabajarán para volver a ser el quinto equipo de la parrilla. Para ello, Fernando Alonso aseguró que «necesitamos piezas nuevas y encontrar tres o cuatro décimas para poder liderar ese grupo medio. Cuando no tenemos el coche hay que pelear por conseguir puntos. Estamos bien y están más cansados todos por aquí que yo», afirmó.

Sobre el hecho de que es la primera carrera en la historia de este circuito que no sale el Safety Car y eso ha provocado que Fernando Alonso tuviera que tirar con lo que tenía: «Es de las primeras veces que no sale el Safety aquí en singapur. No nos ha ayudado y hemos tenido que tirar toda la carrera. Muy física, para los neumáticos muy dura. La primera parte la hicimos detrás de Nico Hulkenberg para meterle presión. Parando unas vueltas antes conseguimos adelantarle».

Pero el asturiano tiene claro que si quieren seguir consiguiendo puntos tienen que subir el nivel, porque han logrado puntuar en estas dos carreras al ser un trazado urbano: «Hemos sufrido mucho el fin de semana y tenemos que subir el nivel en las próximas carreras si queremos coger puntos. Hemos cogido puntos en Bakú y Singapur porque eran circuitos urbanos. Cuando lleguemos a un circuito normal, con prestaciones normales, no tenemos el ritmo para coger puntos y tenemos que subir el nivel».

«Todos los rankings que tenemos en el equipo somos el octavo equipo. Teníamos que estar el 15. Hablando con Nico Hulkenberg me decía que ellos son el quinto equipo. Si hablas con Williams te dicen que ellos son el quinto equipo. Lo que está claro es que nosotros no somos el quinto equipo y hemos hecho dos buenas actuaciones en las últimas carreras, pero no tenemos las prestaciones que tienen ellos y tenemos que mejorar», comentó Alonso

En este circuito es bastante difícil adelantar y Alonso tiró de estrategia para superar a Hulkenberg: «Era difícil adelantar, como siempre en los circuitos urbanos, y era el juego de mantener las ruedas a tono. Son carreras interesantes porque son muy tácticas, tienes que saber cuando tirar y cuando no, parar. Hicimos un undercut a Nico parando antes y conseguimos adelantarle, así que contento con la estrategia».

El asturiano reconoció que se van con buen sabor de boca al parón por haber conseguido puntos: «Hemos hecho una buena salida, crono y estrategia. Salimos detrás de Nico y acabamos delante de él. Hemos gestionado bien los neumáticos y los frenos. Teníamos miedo con el sobrecalentamiento de los frenos. Acabar la carrera significa siempre un éxito. Conseguimos puntos y nos vamos a este parón con buen sabor de boca».